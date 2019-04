Sugiere Cárdenas que persecución penal contra Marín sería por motivos electorales

Al ser interrogado sobre su opinión acerca de la orden de aprehensión que existe en contra del ex mandatario Mario Marín Torres, el candidato común del PAN, PRD y MC al gobierno del estado, Enrique Cárdenas Sánchez, consideró que la justicia no se debe de aplicar en función del cambio de un sexenio, o por motivos de orden electoral.

Cárdenas no quiso abundar sobre el tema dejando entrever que para él la reanudación del proceso legal contra el ex gobernador parecería ser más de orden electoral que de una plena aplicación de la justicia.

Sin embargo, reconoció el valor de Lydia Cacho Ribeiro, periodista y autora del libro “Los Demonios del Edén” y es que dijo no ha cesado en la lucha que inició en diciembre del año 2005 fue detenida, torturada y encarcelada por documentar a una red de pornografía infantil y lavado de dinero que involucra a 19 funcionarios públicos y empresarios internacionales.

Al reunirse con militantes del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en Santa María Xonacatepec, junta auxiliar de Puebla capital, el ex académico resaltó que la justicia debe ser igual para todos y no cobrar efecto únicamente en periodos electorales.

“La impunidad y los delitos no deben prescribir con los sexenios y tampoco deben reiniciar con los sexenios (…). La justicia tiene que ser igual para todos y no debe esperarse a un periodo electoral. La justicia tiene que impartirse y tiene que ser pareja”, resaltó el ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).

Lamentó que en México no exista un sistema de justicia que se aplique pronta y expedita en contra de quienes cometen un delito.

Al inicio de la presente semana un juez federal giró orden de aprehensión contra Marín Torres, y el empresario textilero, Kamel Nacif Borges, por su presunta responsabilidad en la tortura contra Lydia Cacho en el año 2005.

Asimismo, se giró orden de aprehensión contra el ex director de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y el ex comandante Juan Sánchez Moreno, este último capturado la tarde-noche del martes pasado.

Juan Sánchez Moreno se convirtió en el primer detenido por la orden de aprehensión liberada en Quintana Roo contra los implicados en el arresto de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y que también incluye al ex mandatario poblano.

En tanto se ignora cuál es el paradero del ex gobernador Mario Marín Torres. Según su secretario particular, Ramón Fernández Solana, se encuentra vacacionando, sin mencionar el lugar donde estaría pasando el actual periodo de asueto, sin embargo, otras versiones indican que desde el jueves pasado fue alertado desde Quintana Roo que había una orden de aprehensión en su contra, por lo que habría salido huyendo de territorio poblano para evitar ser localizado por la Fiscalía General de la República.