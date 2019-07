Con áreas pioneras en diversidad sexual y masculinidades, inicia funciones la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género en Puebla

Este 1 de julio, la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del ayuntamiento de Puebla inició de manera oficial sus funciones que tiene por reto reducir la violencia de género, generar una mejor educación y orientación en el ejercicio de la sexualidad que frene embarazos adolescentes y no deseados, y garantizar la igualdad de derechos en sectores de la población que habían sido perseguidos y estigmatizados.

La titular Catalina Pérez Osorio admitió que el desafío es mayúsculo, pues se está creando una dependencia con dos áreas pioneras en el país: diversidad sexual y masculinidades.

Entrevistada por el periodista Fermín García, en el programa “Aquí vamos” de La Jornada de Oriente para sus redes sociales, Pérez Osorio explicó que con la administración de la priista Blanca Alcalá se crea el Instituto Municipal de las Mujeres, el cual fue decayendo y reduciendo su presupuesto hasta los 3 millones de pesos anuales con las gestiones panistas.

Explicó que el Instituto quedó extinto y en el primer año del gobierno de la morenista Claudia Rivera Vivanco se elevó en rango el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, para crear la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, con un presupuesto propio.

Osorio Pérez dijo que el ordenamiento jurídico para constituir la nueva dependencia municipal llevó nueve meses de trabajo; el 22 de enero pasado fue sometido a revisión, después vino su aprobación desde el Cabildo y este 1 de julio inició oficialmente a funcionar como secretaría, después de la mudanza administrativa.

Informó que la dependencia municipal cuenta con varias áreas con el nodo fundamental de atender la violencia hacia las mujeres; salud sexual y reproductiva, ante el alarmante índice de embarazos en adolescentes.

Además, destacó, de dos áreas nuevas “Diversidad sexual”, que es la primera en el país para garantizar la inclusión y la igualdad de los derechos; así como “Nuevas masculinidades”, sin precedentes en México, que tiene por objetivo ir convenciendo a los hombres que hay otras formas de relacionarse sin violencia hacia las mujeres.

Al respecto, la también activista refirió que son áreas experimentales en la ciudad de Puebla, pero aseguró que cuentan con expertos en la materia.

Comunidad gay tendrá en Juzgados Calificadores separos distintos

Por otro lado, Catalina Pérez informó que por solicitud de la presidenta municipal la Secretaría para la Igualdad capacitó a personal de los Juzgados Calificadores con perspectiva de género, a fin de sensibilizarlos para que otorguen un trato amable y respetuoso.

“Queremos que los funcionarios sepan diferenciar cuando llegan homosexuales, lesbianas o personas transgénero que son levantados en la calle, quienes de ahora en adelante contará con separos distintos para evitar conflictos y hasta golpes de hombres y mujeres, mientras se define su situación legal”, enfatizó.

Osorio dijo que estas adecuaciones buscan reivindicar los derechos humanos de sectores marginados, a través de un plan de trabajo incluyente.

Recordó que el pasado 8 de mayo se decretó la Alerta de Violencia de Género para Puebla y desde entonces informó que el ayuntamiento capitalino y muchas secretarías han estado trabajando distintos temas desde el ángulo de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Movilidad e Infraestructura para accionar con obras y evitar que las mujeres sean violentadas.

Avance contra el modelo machista

-En términos prácticos, ¿Cuál es la ventaja que hoy tengamos una secretaría y no un instituto?, ¿Cuáles son los cambios profundos que vamos a ver?

-En el Instituto sólo teníamos tres áreas: Transversalidad de la perspectiva de género, el departamento en Atención a víctimas de violencia; y el área de Productividad, con talleres de manualidades.

“Era un instituto muy pequeño que también daba atención jurídica y psicológica; ahora contamos con seis departamentos y dos direcciones con temáticas distintas.

Comentó que al departamento de Productividad se le dio un giro y es ahora el área de “Empoderamiento económico de las mujeres”, donde se les dota de conocimiento para el autoempleo.

Entre estas propuestas, informó que se encuentra el taller de “Huertos urbanos” de hortalizas y hierbas aromáticas y medicinales que puso en marcha un colectivo de vecinas de la colonia Clavijero.

Un próximo taller, adelantó, estará enfocado en enseñar a mujeres oficios que eran dominados históricamente por hombres, como mecánica, pintura y plomería.

Pérez Osorio refirió que este programa podría echarse a andar en este segundo semestre del año.

“Queremos que un colectivo de mujeres instale de manera autogestiva un taller mecánico en el que se ofrezcan servicio, como limpiar inyectores, cambio de aceite y filtros, para hacer una buena afinación; otras que aprendan a pintar con ‘brocha gorda’ y otras más plomería”, manifestó.

-¿Es avanzar en general contra el modelo machista? –le preguntó el periodista.

-El punto es la sensibilización. El ayuntamiento es la primera casa a la que toca el ciudadano, donde te reclaman absolutamente todo y, en esa dirección, trabajamos desde todas las áreas.

“La violencia es uno de los temas fundamentales, compañeras de los movimientos en los que hemos venido transitado por décadas, unas están a favor y otros en contra de la Alerta de Género, pero lo importantísimo es que por vez primera se declaró no desde el estado sino se bajó a 50 municipios”, destacó.

La Alerta de Género no frenará por sí solo los feminicidios

La secretaria para la Igualdad reconoció que el gran reto para el ayuntamiento y el gobierno es operar y buscar reducir la incidencia de feminicidios.

Aclaró que esto no significa que en seis meses se acabe el problema, pues dijo que la prioridad es impulsar acciones y cumplir con las responsabilidades desde de los municipios, el gobierno del estado, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local y Tribunal Superior de Justicia.

“Los ayuntamientos tienen sus acciones definidas a la población, y si todos hacemos nuestro trabajo, daremos resultados”, confió.

En ese sentido, Catalina Pérez Osorio refirió que la finalidad es dar los mensajes correctos para crear una cultura de la paz y frenar la violencia, no sólo desde los gobiernos sino también de manera copartícipe con hombres y mujeres, de la sociedad en su conjunto.

A la funcionaria municipal le queda claro que aumentar el número de policías es importante pero no acabará con la violencia que básicamente se da en dos niveles, en el ámbito familiar y en los espacios públicos.

Por lo que recalcó la importancia de crear redes ciudadanas de protección, como sucede con los “vecinos vigilantes” en la detención de presuntos delincuentes.

La funcionaria admitió que hay mucha expectativa sobre los gobiernos emanados de la izquierda y la población necesita resultados.

Al respecto, dio a conocer que a nueve meses que asumió el cargo se han reducido los asesinatos contra mujeres, que anteriormente tenía un índice anual de 60 feminicidios en promedio.

Actualmente, informó que a mitad de año los crímenes no superan los 30 casos, por lo que seguirán trabajando para que cada vez la incidencia sea menor.

“Pedimos paciencia, porque sí cuesta trabajo poner en marcha mecanismos novedosos desde un nuevo gobierno, antes era clientela político, había despensas y desayunos, pero hoy estamos creando nuevas políticas públicas”, solicitó.

En ocho meses, indicó que han dado atención a más de 900 mujeres y 51 hombres por violencia no sólo de la ciudad de Puebla, sino también de habitantes de otras localidades del área metropolitana, como Coronango y Cuautlancingo.

Por funcionarios que saltan al protagonismo no se cuidó la Marcha del Orgullo Gay

Finalmente, Catalina Pérez Osorio respondió que por inexperiencia de algunos funcionarios que saltan al protagonismo, no se cuidó la organización de la Marcha del Orgullo Gay que derivó en molestias entre algunas organizaciones que los acusaron de politizar la movilización, que la policía municipal les intentara impedir el ingreso al zócalo.

-¿Qué pasó realmente y cuál es la visión del ayuntamiento?

-Se pusieron en juego muchas cosas. El 17 de mayo tuvimos un evento en el zócalo que tenía que ver con la diversidad sexual, el Día del Orgullo, y la presidenta me pidió que se integrara a todos y así se hizo.

Sin embargo, reconoció que hubo malestar porque algunos colectivos tienen una dinámica distinta, de confrontación con otras organizaciones, donde el gobierno de la ciudad no puede hacerse responsable.

En el ayuntamiento dijo sí hizo una diferenciación durante el día de la Marcha del Orgullo Gay, se pintaron cebras viales con el color del arcoíris, bandera de la diversidad sexual, para reconocimiento de todas y todos, y en la que no participaron las organizaciones porque fue un acto de gobierno.

Explicó que lo que pasó más tarde es que algunos regidores se sumaron a la marcha, porque refirió están en su derecho, fueron electos por el voto popular.

“El problema es como saltas al protagonismo siendo funcionario; es un punto que no se cuidó, que la inexperiencia nos hace. He participado en muchas manifestaciones para la despenalización del aborto pero no las encabezo, ni digo que son mías, sería una falta de respeto a las compañeras y al movimiento que ha luchado toda la vida”, aclaró.

En ese contexto, expuso que una organización pretendió desplazar a otras y, en respuesta, la presidenta le pidió inclusión de todas al mismo tiempo, se caigan bien o no.

Adelantó que van a convocar a una reunión a finales de julio a todas las organizaciones para limar asperezas.

“Andrés Manuel López Obrador y la presidenta municipal han dicho que venimos de las manifestaciones y de un movimiento social largo, y no podemos impedir el derecho a nadie a manifestarse, tenemos que ser respetuosos, si el policía no escuchó también tendrá que aprender. Estamos convencidos de dónde venimos y lo que no podemos prohibir”, concluyó.