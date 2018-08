Identifican al tecuanito, hombre que en facebook instó a la turba en Acatlán

El linchamiento de un joven y su tío por una turba que los dio por robachicos en Acatlán de Osorio no solo tiene como responsables directos a quienes los sacaron de la Comandancia Municipal para quemarlos a sus puertas vivos. También se ha identificado a instigadores que a través de las redes sociales azuzaron a la gente y a quienes hasta organizaron colectas para pagar perifonear convocando a los asesinatos.

Los videos que los testigos y participantes grabaron del crimen han permitido a las autoridades tener una idea de quiénes son los responsables, según manifestó ayer el secretario General de Gobierno Diódoro Carrasco Altamirano.

Pero los pobladores de Acatlán tienen bien identificados a quienes indujeron la violencia. Uno de los principales es un hombre que se apoda en facebook el tecuanito y dice llamarse Francisco Martínez, quien al parecer aspira a ser periodista o quiere hacer las veces de informador comunitario de la región en dicha plataforma.

Desde el 27 de agosto, a las 12:32 del día, Martínez publicó el siguiente mensaje en letras mayúsculas: “Comunicado importante: si tiene hijos en la escuela me pidieron de favor que yo informara, vaya por ellos, mande por ellos, pida por favor, de paso, se los traigan por ahí, hay que prevenir si ven algo sospechoso suban a las redes para apoyarnos, de preferencia en las áreas más marginadas se puede prestar esto de robo, secuestro y hasta para comercializar sus órganos de antemano gracias cuidemos de nuestros hijos y a nuestra sociedad, donde vivimos, gracias su amigo tecuanito en vivacho cuídense” (sic).

Dos días después, el 29 de agosto, a las 11:13 horas, replicó un mensaje del perfil “Dron Morelos”, en el cual “La brigada de Autodefensas a Nivel Nacional declara la guerra a todos los secustradores, extorsionadores, traficantes de órganos, a todos los que roban niños y mujeres, con ayuda de los distintos cárteles que limpiarán sus plazas (…)”.

Una hora y 13 minutos más tarde, es decir, a las 12:26 del pasado miércoles –aproximadamente tres horas antes de que Ricardo Flores Rodríguez, el joven de 22 años, y su tío Alberto Flores Morales, de 53, perecieran linchados–, el tecuanito compartió en su muro de facebook un mensaje de “Sangre Rebelde”, que dice: “Se le informa a todos los estados de la república mexicana (sic), sobre todo a los padres de familia, maestros de estancia sinfantiles, kinders primaria y de escuelas de nivel medio superior que por favor estemos todos alerta en cuestión de que una plaga de robachicos a (sic) entrado al país (…)”.

Luego, cuando empezaron los disturbios, Francisco Martínez “el tecuanito” hizo entre las 14:52 y las 16:02 seis transmisiones de video en vivo y en todas convocó a los pobladores de Acatlán a congregarse, azuzando a la turba.

En uno de sus enlaces expresó: “Ayer, por ahí, me pidió una señora que subiera un comunicado para toda esa gente que tiene hijos ahí en la escuela, pues hay que tener mucho cuidado porque la cosa se está prestando a robo, secuestro y hasta para, qué les puedo decir, vender los órganos. Y aquí está, la misma señora que ayer me comunicó, pues este ella misma me dijo parece que lo presentía. Señores esto yo realmente no tengo bien el informe cómo estuvo, pero por ahí creo que esto sucedió en Boquerón, los secuestradores secuestraron a dos niños, al parecer los tienen aquí en la parte de adentro… sí” (sic).

También manifestó: “Pues señores de aquí de Acatlán de Osorio, si quieren venir acá a acompañar a esta gente para que se haga justicia, sí, porque créemelo esto se está poniendo muy delicado. Yo creo que aquí en Acatlán y en todas partes, pues aquí la gente de Acatlán no se quiere dejar. Por favor gente, venga, hay que estar aquí unidos, sí… así es que señores aquí de Acatlán dense cita aquí a la presidencia municipal, porque si nosotros no nos paramos y no hablamos pues realmente esto va a seguir” (sic).

El registro de Francisco Martínez también captó a otro de los instigadores in situ, un hombre tatuado quien organizó una colecta de cinco pesos por persona para pagarle a un sujeto al que llaman “El Paisa” a fin de que recorriera Acatlán perifoneando para “que se junte el pueblo”.

Se escucha al hombre de tatuaje en el brazo, luego de dar la orden de llamar más gente, diciendo que deben matar a los campesinos. Momentos posteriores, “el tecuanito” se dirige a su público: “Pues señores, la gente está aquí alarmada, por favor apoyen aquí hoy por estas personas que realmente vivieron este sufrimiento, ¿no?, de que sus hijos, y la gente está inconforme. ¡Imagínate si nosotros nos dejamos, pues esto va a seguir! Por favor gente aquí en Acatlán, gente allá en redes sociales comenten, publiquen para que esto no quede así, ¿no? Hay que hacer algo” (sic).

Los videos han sido borrados del perfil del inductor –aunque esta casa editorial logró guardar algunos y también tiene copias de pantalla de sus mensajes, como la que ilustra este reporte–, pero su muro ha sido objeto de manifestaciones de repudio, condenas, insultos y hasta amenazas de muerte de parte de otros usuarios, quienes lo responsabilizan del linchamiento ocurrido.

En algunos de esos mensajes se han replicado los videos que “el tecuanito” eliminó o registros del sepelio de los interfectos.

Ayer también se supo que los familiares de los linchados se enteraron de lo que sucedía por redes sociales y que acudieron a suplicarle a la turba que se detuviera, pero sus clamores fueron en vano.