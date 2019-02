En una reunión de “diálogo” que tuvimos hace unos meses en nuestro Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP se lanzaron diatribas, descalificaciones, acusaciones, necedades, muchas de ellas proferidas por estudiantes, otras por algunos profesores. Con argumentación o sin ella, con vileza o con dignidad, con o sin sintaxis –a veces equiparable a la coprolalia–, medio fluyó una discusión que, debajo de toda esa confusión, resulta capital en el momento en que nos encontramos, no solo en la UAP, sino en toda la educación superior, especialmente en las Universidades Públicas, y que se centra en las preguntas: ¿para qué enseñamos la Historia?, ¿qué tipo de historiador estamos formando?, y, ¿qué impacto social pretendemos que tenga? Ello nos debería llevar a cuestionarnos la pertinencia de la Historia y de su enseñanza a nivel universitario. Por supuesto, estas preguntas trascienden la discusión sobre esta disciplina y se dirigen a la pertinencia de la enseñanza de las Humanidades –Historia, Filosofía, Literatura, Filología, Antropología. Se decía en esa reunión que la UAP no debería formar “maestros de Historia” sino que debía apuntar a la formación de “investigadores” de la Historia. Por supuesto, también se clamó por fijar nuestra atención en las áreas vinculadas al patrimonio, su estudio, conservación y todo lo relacionado. Por tanto, vale preguntarse si en las Humanidades debemos formar “maestros”, “investigadores” o “custodios”, es decir, se piensa en términos de “profesionalización” de las Humanidades: ¿qué harán los egresados de estas carreras? Para responder esta interrogante se suele investigar qué están haciendo nuestros egresados. La respuesta fácil: son maestros; o la otra, son investigadores; y a veces, trabajan en lo relacionado con el patrimonio. Claro está que algunos de los bandos que asistieron a esa reunión, pretenden llevar agua a su molino, abonar su propia milpita y contribuir a la grilla de su grupo o al caos necesario para imponer la voluntad propia. Como sea, no nos hemos percatado de que el problema radica en otro lado: en el modelo educativo neoliberal que mantiene a la universidad pública secuestrada.

Como ha denunciado desde hace años Jaime Ornelas Delgado, la educación en general se ve sometida por el modelo neoliberal y hoy las consecuencias son funestas. En su libro Educación y Neoliberalismo en México, Ornelas dice que “…la ganancia, tanto como la afanosa búsqueda de dinero se nos imponen como los valores fundamentales condicionantes de la vida individual y social. (…) Por supuesto, esta visión impacta al sistema educativo, que bajo el neoliberalismo se diseña para servir al mercado, y el proceso formativo de los estudiantes se sustenta en este criterio. Al mismo tiempo, el sistema educativo adquiere peculiaridades como privilegiar la vinculación con el sector productivo o convertir a la escuela en el taller donde los jóvenes adquieren habilidades y destrezas que los convierten en capital humano al servicio exclusivo del mercado laboral”. Se puede argumentar y no sin razón, que las Humanidades nada tienen que ver con el sector productivo ni con el mercado, que ni entiende ni le interesan estos menesteres a menos que obtenga dividendos de ello. Sin embargo, al ubicar el debate en lo que harán los egresados en el “mercado laboral” estamos cayendo en la trampa, el pensamiento único ha triunfado. Que quede claro: no estoy de acuerdo en que planes de estudio y programas de cualquier área del conocimiento se encuentren supeditados a los caprichos del mercado o de los sectores productivos… mucho menos las Humanidades. Es decir, no pueden ser pensadas en términos profesionalizantes.

Según el documento La Enseñanza–Aprendizaje de las Humanidades en el siglo XXI: retos y perspectivas, editado por el Ministerio Cubano de Educación “el estudio de las Humanidades debe conducir a la formación de una cosmovisión y concepción del mundo, al fuerte desarrollo de convicciones, a la gestación de un pensamiento dialéctico, dinámico y complejo, convergente y divergente, como condición para el pleno desarrollo y formación de la personalidad. El ideal es el de un hombre culto, independiente, hacedor de su propio ‘destino’, o sea, de su propia vida –tanto individual como colectiva–; alguien que le devuelve a la cultura, de manera potenciada, lo que tomó activamente de ella”. Por tanto, las Humanidades están llamadas a ser un faro de pensamiento fundamental para analizar el mundo en que vivimos y, a su vez, de manera constante, proponer soluciones a las problemáticas más acuciantes de la actualidad. “De ahí que, desde estas posiciones –continúa el documento–, se reúna armónicamente cultura, hombre, práctica, sociedad y creación, desarrollo individual y socialmente colectivo en el proceso de enraizamiento. Los objetivos de la enseñanza–aprendizaje de las Humanidades perfilan, entonces, una visión integral y armónica del hombre”. Por supuesto, dicha visión debe estar en constante transformación y nunca estar vinculada a modas o caprichos de grupúsculos empresariales, políticos o académicos. No, no creo que debamos centrarnos en formar “maestros” de Historia o Humanidades; tampoco investigadores que terminen encandilados por sus supuestos logros investigativos que no impactan socialmente ni a las disciplinas en las que trabajan. Necesitamos devolverle el Humanismo a las Humanidades, tal cual. Eso, si la abyección de los grupúsculos de los que he hablado no nos lo impide…