Hipocresía

Una colega historiadora que estudia el posgrado en el CIESAS de Yucatán escribió un mensaje estupendo que ilustra a la perfección el debate “feisbuquero” más reciente: el de si hicieron bien o no las mujeres que se manifestaron en la Ciudad de México o si deben ser condenadas al infierno de la ignominia más patriarcal. Mi colega escribió “#EllosNoMeRepresentan, #ConLaVirgenDeCisteilNo, #Vándalos,

#AsínoHayOtrasManerasdeProtestar. –Los españoles sobre la rebelión anticolonialista de Jacinto Canek de 1761”. Para los no enterados, se trata de un pitorreo altamente elegante y en una clave histórica, sobre la posible opinión de los peninsulares quejándose de las “maneras equivocadas” de los rebeldes mayas de Cisteil, Yucatán que, encabezados por Jacinto Canek, protagonizaron una de las rebeliones indígenas más importantes de la época colonial y de la historia de México en general, una que ha quedado grabada en la memoria de generaciones de Yucatecos y de mexicanos y que se viera inmortalizada por la pluma de Ermilo Abreu Gómez. Y hay que decirlo, Jacinto y sus compañeros no siguieron el “manual” de las buenas costumbres para rebelarse. También Anahí hace una referencia con hashtags similares a “la oligarquía yucateca sobre la guerra social maya de 1847”, movimiento conocido como la “Guerra de Castas” del que Justo Sierra O’Reilly, “ínclito” liberal y declarado defensor de la causa yucateca frente a los mayas alzados, habría opinado lo siguiente en su diario El Fénix el 15 de noviembre de 1847, según recupera Carlos Menéndez en un libro publicado en 1923 sobre la venta infame de mayas insurrectos a Cuba como esclavos: “El Gobierno del Estado, en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido, ha decretado que todo bárbaro hecho prisionero con las armas en la mano, puede ser expulsado del territorio de Yucatán. Aplaudimos semejante medida y ojalá hubiera podido realizarse de mucho tiempo antes. Esto prueba que se comienza ya a conocer la necesidad de dividir nuestros intereses de los intereses de los indios. La raza indígena no quiere, no puede amalgamarse, (permítasenos esta metáfora) con ninguna de las otras. Esa raza debe ser sojuzgada severamente y aún lanzada del país, si eso fuera posible. No cabe más indulgencia con ella: sus instintos feroces, descubiertos en mala hora, deben ser reprimidos con mano fuerte. La humanidad, la civilización lo demandan así”.

Algo semejante, pero con mayor virulencia y con la estulticia característica de tal red social, está sucediendo con el linchamiento “feisbuquero” al movimiento feminista que se manifestó el viernes pasado en la Ciudad de México. Si pudieran, muchos de sus detractores las venderían como esclavas al mejor postor pues, al igual que los rebeldes mayas de ayer y hoy, osaron manifestarse y levantar la mano al sistema patriarcal. Rompieron, pintaron, “vandalizaron”, sí; pero eso de ninguna manera debe distraernos de la auténtica realidad: en nuestro corrupto, decadente y perverso país, se viola, golpea, explota, maltrata, abusa y mata a las mujeres sin que el sistema de justicia sirva para maldita la cosa, he ahí el centro de la manifestación. Y el sistema, como organismo patriarcal decadente, se vio vulnerado, vejado, pues un puñado de mujeres le propinaron una contundente patada en los testículos y eso no gustó. Por tanto, los millones de agentes del patriarcado, hombres y mujeres salieron a defender su derecho a violentar a las mujeres o a hacerse los desentendidos frente a la realidad atroz. Es cierto que el discurso y el accionar de las mujeres de estos movimientos se radicalizan cada vez más, cosa que encuentro meramente lógica, pues también se han incrementado las agresiones y la impunidad. No, nuestra sociedad y el sistema en general al parecer no entienden de otra manera y es necesario que haya contundencia en el mensaje. Los monumentos se limpian y los vidrios se reponen; las vidas, las secuelas psicológicas, los huérfanos y huérfanas, no.

Muchos hombres y mujeres mexicanos mostraron a través de sus opiniones en esa red social una hipocresía sorprendente, pues no se ven tal cantidad de opiniones cada vez que se da cuenta por medios diversos de las atrocidades que viven las mujeres en este país de porquería. Mucho menos vemos tal explosión de las redes sociales cada que se escenifica un zafarrancho, pillaje y desmán en los múltiples “clásicos” que se viven en las inmediaciones de los estadios, especialmente cuando se enfrentan los Pumas y el América, o éste y las Chivas. Por supuesto, esas acciones sí se justifican porque son maneras de comportarse que se encuentran en los anales del “buen ciudadano futbolista”. Cirilo Rivera García, amigo activista que lleva años trabajando en cuestiones de género y masculinidades, publicó en su Facebook un texto contundente. “He leído a muchos compañeros hombres indignados por los actos de las compañeras, pero pocos hablan de las acciones que tendríamos que hacer los hombres para detener nuestras violencias contra las mujeres. El privilegio patriarcal, a través de la indiferencia, es más cómodo que pasar de la reflexión a la acción. Espero que los hombres empecemos por hacernos cargo de lo que nos corresponde en lugar de seguir señalando a las mujeres”. Hay mucho por hacer y creo indispensable no distraernos de lo verdaderamente importante, que es construir un mejor mundo para todos y todas donde el patriarcado desaparezca. Dejen de hacerle al “tío Lolo”, como dirían los clásicos.