Hesiquio Flores concluye su camino universitario

“La disciplina es lo que me ha llevado a obtener las marcas con las que hoy puedo disfrutar de dos oros en Conadeip. Sin disciplina sería imposible destacar así que esto es la clave para ser atleta de alto rendimiento y un buen estudiante”, comentó Hesiquio Flores Romero, integrante del equipo de atletismo de la Universidad Madero.

En la recta final de su estadía en la institución como estudiante de la Maestría en Logística Internacional se proclamó doble campeón nacional en la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, esto al ganar medallas de oro en las pruebas de 5000 y 10000 metros tras cronometrar 15:39 y 31:55, respectivamente.

Hesiquio Flores Romero es uno de los mejores atletas del país y su acceso al podio fue la confirmación de lo valioso que resultó el trabajo efectuado durante sus intensas jornadas de entrenamientos a doble sesión.

“En 10000 metros soy bicampeón nacional, pero en 5000 metros tenía una espinita clavada porque el año pasado me quedé con la plata. Para esta temporada me propuse ganar los dos oros y lo logré, aunque no fue fácil porque para llegar a esto mi preparación fue intensa con entrenamientos a doble sesión durante seis días a la semana donde trabajé dos días de pista y el resto distancia mientras que en las tardes me enfocaba en fuerza. Todo el trabajo que realicé lo veo como parte de este éxito porque sin trabajo constante no hay triunfos”.

Tras ganar las preseas doradas en Conadeip, Hesiquio Flores Romero se alista para concluir la Maestría en Logística Internacional y con ello culminar su exitosa etapa como estudiante deportista de UMAD.

“Estudié en Universidad Madero durante dos años y fue una gran experiencia porque desde que llegué todos me recibieron bien desde mi entrenador Emilio López hasta mis compañeros de equipo y por supuesto los maestros y autoridades de la institución. Siempre me hicieron saber que era parte de la familia de Tigres Blancos y hoy puedo decir que estoy agradecido por vivir una de mis mejores etapas como atleta de alto rendimiento. Creo que no hay algo mejor que despedirse con dos medallas de oro a nivel nacional”, apuntó Hesiquio Flores Romero.