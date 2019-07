Habrá música, charlas de café, títeres y teatro en la edición 12 del programa Estación Verano

En el marco de la edición 12 de Estación Verano, un programa cuyo propósito es facilitar el acceso equitativo de niños, jóvenes y adultos a las propuestas artísticas, educativas y de recreación, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM) y otros espacios en la ciudad serán sede de actos musicales, charlas de café, títeres y teatro.

En conjunto, organizadas por el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero de la Secretaría de Cultura federal, las actividades buscan ser medios que sirvan para estimular la libre expresión y el desarrollo de un pensamiento crítico y creativo. Esta vez, se abordará como tema central los grandes inventos que han modificado las formas de comunicación y movilidad humana.

En ese sentido, este 26 de julio a las 17 horas en la Casa de Cultura Pedro Ángel Palou se hará el panel de cronistas Tren: comunicación y movilidad en el estado de Puebla, con temas como Oriental: pueblo ferrocarrilero, y Libres: un ramal de vía angosta, a cargo de Arturo Córdova Durana y Porfirio Márquez, respectivamente.

Para el sábado 27 de julio, en el MNFM a las 13 horas, se presentará el montaje El viaje en Beagle, a cargo de la compañía Big Bang Teatro. Este espectáculo, a manera de lectura dramatizada, aborda la historia de Charles Darwin, su teoría de la evolución y algunos de los más frecuentes malentendidos sobre dicha teoría. La obra es narrada, leída e interpretada por un actor, una actriz y la ayuda de algunos títeres que encarnan a personajes centrales en esta imperdible historia.

Ese mismo día a la misma hora, pero en el municipio de San Buenaventura Nealtican, se presentará DJ Pata, una propuesta de Nacho Pata, integrante de la agrupación musical Los Patita de Perro, quien hace una selección musical en un set que combina los beats electrónicos con algunas de las mejores canciones de música alternativa para niños. Así lleva, desde la tornamesa, una amplia gama de géneros musicales para niños y adultos en un show para bailar, disfrutar y dejarte llevar por el ritmo y la fiesta.

Luego, el domingo 28 de julio nuevamente en el MNFM, a las 12 horas se presentará la Trova universitaria, un grupo que se creó en la Escuela de Artes de la UAP en septiembre de 1989, que se propone versátil, tanto en la música académica como en la música popular. Ha grabado 15 discos y ha realizado actos artísticos para la radio y la televisión local, nacional e internacional. Ha sido ganador de premios, como: Anxelline, Yohualli, El mejor de Ita (Paraguay), invitado amigo (Costa Rica), a la par que ha participado en los festivales internacionales de Puebla y Cervantino.

Una hora después, a las 13 horas, tocará el turno a la pieza Colón agarra viaje a toda costa, teatro de títeres a cargo del Merequetengue. En ella, “el intrépido navegante Cristóbal Colón, tras preguntarse ¿qué hay más allá de la orilla?, emprende una fascinante peripecia para lograr su sueño, que es encontrar nuevos rumbos y puertos. Con fe y determinación, busca el apoyo de los reyes de Castilla, enfrentándose al rechazo y la burla”.

A las 14:30 horas, seguirá la obra Pájaro, a cargo de Idiotas Teatro, una historia que plantea el desencanto de dos hombres que no han hallado en la tierra un lugar que los conforte, un verdadero hogar. Luego de buscar y buscar consideran que el cielo es el último sitio donde les falta explorar. Es así como estos dos personajes emprenden la travesía de conquistar las alturas, tras inspirarse con el vuelo de una mosca. Esta obra ha sido premiada por Hola Spanic Organization of Latin Actors (Nueva YorK, 2012) y The Asociation of Latin Entertainmnet Critics (Nueva York, 2013).