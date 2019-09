Habrá cinco nuevas cárceles para 8 mil nuevos reos, anuncia Barbosa Huerta

El sistema penitenciario poblano se ampliará con cinco nuevas cárceles: una con capacidad para 4 mil internos y cuatro con aforo para mil cada uno, anunció el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien consideró probable que una de las nuevas prisiones sea exclusiva para mujeres.

“Es un proyecto a mediano y largo plazo, la edificación de un penal metropolitano y cuatro más regionales. Vamos a invertir mucho dinero para contar con la infraestructura penitenciaria y vamos a acabar con estos cotos de poder y actos de corrupción, que desde las cárceles se ejerce”, aseveró el mandatario en una rueda de medios.

El titular del Poder Ejecutivo reconoció que las 22 penitenciarías resultan insuficientes para albergar a la población total de reos.

El pasado 28 de agosto, el gobernador de Puebla informó que colocará al frente de los penales de Puebla a mando militares y que planea invitar a la iniciativa privada a que participe del sistema carcelario poblano.

Durante su visita a la Universidad Iberoamericana Puebla, el mandatario insistió en que también designará a efectivos castrenses al frente de la seguridad pública de los 217 ayuntamientos.

Cabe recordar que Almirantes y vicealmirantes de la Secretaría de la Marina son los responsables de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno estatal.

En el campus jesuita, Barbosa dedicó buena parte de su discurso a hablar sobre las causas de la violencia, la inseguridad y la justicia: “¿Qué ocurrió a partir de 2008 que se aprobó la reforma constitucional y apareció el nuevo sistema penal acusatorio: que la Federación empezó a enviar dinero a los estados para la capacitación de jueces, ministerios públicos, secretarios, peritos y demás, pero los gobernadores se los embolsaron y los gastaron en otra cosa”.

Abundó: “Hoy por eso se dice que es la ‘puerta giratoria’, porque (los servidores públicos) no están capacitados, no porque el sistema sea malo, es por falta de capacitación porque ese sistema es el sistema que se aplica en todo el mundo. Ya estábamos nosotros rezagados y después el sistema penitenciario, que no hay en Puebla: vamos ya a cambiar de mandos, van a ser mandos militares en cada penal. Vamos a cambiar la custodia para combatir las mafias y nos vamos a meter al tema de inversión de privados en reclusorios. Ya lo estamos haciendo”.