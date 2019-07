La Guardia Nacional no funcionará si la apuesta no es a los esquemas locales, estimó el rector de la UPAEP

La Guardia Nacional no va a funcionar si la apuesta no es a los esquemas estatales y municipales de seguridad, opinó el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Emilio José Baños Ardavín, quien señaló que deben fortalecerse la prevención y la atención que pongan los niveles estatal y municipal en el tema.

Entrevistado el marco de la firma del convenio de colaboración entre la UPAEP y el Ayuntamiento de Puebla en materia de protección civil, dijo que la Guardia Nacional y su arribo a Puebla “es un tema reciente”, por lo que faltan ver los resultados.

Consideró que hay muchos retos organizacionales pendientes, por lo que de inicio se deberían fortalecer la prevención y la atención a la seguridad.

“Se debe privilegiar el tema del fortalecimiento de las policías municipales, armonizadas con las fuerzas estatales y federales”.

Dijo que dado que la Guardia Nacional ya está establecida como esquema, aprobada constitucionalmente, y “nadie le apuesta al fracaso”, esta no va a funcionar si no se apuesta a los esquemas locales, pues no está pensada para atender temas a largos plazos.

En materia de seguridad de la propia universidad, señaló que se han reforzado los esquemas en las llamadas sendas universitarias a pesar de que el entorno sigue siendo “de riesgo o de mayor riesgo a lo que estábamos acostumbrados”.

Baños Ardavín acotó que pese a ese esquema implementado por la propia UPAEP, no están “conformes” pues se trata de coadyuvar, de manera institucional y entre todos los actores, para lograr un estadío de mayor seguridad.

Cuestionado sobre si la UPAEP ha tenido respuesta de las autoridades estatales y municipales, dijo que sí ha habido el apoyo con rondines y atención concreta al corredor interuniversitario entre la propia UPAEP y la Facultad de Medicina de la UAP.

“No porque estemos nosotros relativamente bien, estaríamos conformes porque sabemos que es un problema social que debe mejorarse radicalmente”, confió.

También cuestionado por los avances que en materia legislativa ha tenido el tema de la despenalización del aborto, refirió que como es claro, la UPAEP mantiene una postura de “defensa de la vida y de todas las vidas”.

Agregó que está en favor de que se den todas las condiciones de acompañamiento, de deliberaciones científicas para que este principio de respeto de la vida se respete desde su concepción.