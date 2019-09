Lanzan granada contra alcaldía de Tochtepec, pero esta no alcanzó a estallar

Una granada de fragmentación, fue arrojada en las primeras horas de este lunes a la presidencia del municipio de Tochtepec, demarcación que conforma parte del llamado Triángulo Rojo, en donde es recurrente la ordeña de ductos para extraer combustible.

El aparato, lanzado por sujetos hasta ahora no identificados, no alcanzó a detonar, por lo que no causó daños materiales ni humanos, de acuerdo a los primeros reportes.

No obstante, el hecho provocó la movilización miembros de la Guardia Nacional, así como de policías federales y estatales, quienes acordonaron la zona y realizan rondines.

Asimismo, las clases fueron suspendidas, a fin de evitar algún riesgo para la población estudiantil.

Al respecto, la Secretaría de Educación en el estado, informó que 675 alumnos, 20 docentes, un director y dos personas del área administrativa de la escuela primaria “Benito Juárez” interrumpieron sus actividades cotidianas.

Los mismos elementos de la Guardia Nacional, de la secretaría de la Defensa Nacional y personal de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) de la región de Tepeaca apoyaron en las labores de desalojo de los menores.

La dependencia confirmó que las clases se reanudarán hasta que se retire el artefacto y no exista peligro para la población.