Gobierno de AMLO construirá 100 nuevas universidades públicas y dará 300 mil becas a estudiantes

El día de hoy en su conferencia de prensa matutina, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó la iniciativa de reforma para cancelar la “mal llamada reforma educativa” y con ello sustituir el ordenamiento del marco jurídico actual, por uno nuevo en el que se establezca el derecho a la educación ya que no es un privilegio sino un derecho de todos los mexicanos.

El presidente de la república recordó que fue hace 20 años cuando se modificó el artículo tercero para que la educación fuera gratuita a nivel básico y sostuvo que ahora lo será en todos los niveles, pues destinará más recursos para que no haya más rechazados en las universidades ya que, lamento que en el periodo neoliberal se rechazaran a muchos estudiantes con el pretexto de que no pasaban el examen, cuando la verdadera razón era por que no había espacios.

Asimismo afirmó que siguen faltando espacios y recursos, sin embargo, declaró que resolverá estos problemas construyendo 100 nuevas universidades publicas y otorgando 300 mil becas a estudiantes de nivel superior de familias de escasos recursos.

Del mismo modo sostuvo que nunca se le faltará al respeto al a los maestros y maestras, como sucedió recientemente que se dedicaron a ofender a los maestros, pues indicó que tiene buenas relaciones con los maestros y con las organizaciones sindicales.

Una vez firmada la iniciativa López Obrador apuntó que esta ingresará a la cámara de diputados y expresó “compromiso cumplido, maestras y maestros de México”.

En la misma conferencia, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que la Reforma Educativa no produjo un incremento en el aprovechamiento de las niñas, niños y jóvenes sino al contrario provocaron estrés al magisterio, agrego que fue muy injusto que se acusara a los maestros como únicos responsables de los problemas de la educación pública.

Además, recalco que los resultados de la Reforma Educativa en el gremio magisterial, en los últimos tres años fue de 150 mil maestros que pidieron su jubilación o prejubilación y la disminución de la matricula en las escuelas normales publicas y privadas de un 23 por ciento en promedio y en el sur del país de un 50 por ciento.

También dio a conocer que para hacer la iniciativa para cancelar a la Reforma Educativa que firmo el presidente, se realizó una consulta para conocer el sentir de maestros, maestras, expertos, padres de familia, académicos, sociedad civil organizada, alumnos, en la que se registro un alto grado de participación.

Manifestó “hay que reconocer que la mayor riqueza de nuestro sistema educativo esta sin duda en nuestros maestras y maestros, tenemos un magisterio experimentado, estudios pero sobre todo comprometido con su tarea”.

Señaló que la iniciativa contiene en primer lugar la revaloración del magisterio, al reconocer al docente como agente de cambio en México, en segundo el artículo tercero constitucional por primera vez aparecerá el concepto de niñas, niños y jóvenes a quienes se le confiere el interés supremo de la educación que imparte el estado y en tercero a los principios tradicionales de la educación se les agregará la integralidad, equidad y excelencia a la educación pública que imparte el estado, pues apunto “la educación más pobre se les da a los mas pobres”.

Así como el principio de obligatoriedad de educación superior y a los maestros se le da el derecho a acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua.

No obstante, anunció la desaparición del INEE para ser sustituido por Centro para Mejora Continua de la Educación.