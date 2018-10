Gobernabilidad, en riesgo por probabilidad de repetir elección: Franchise Network

Una situación de ingobernabilidad se podría dar en Puebla en caso de que se repita la elección de gobernador, además de que destinar recursos para nuevos comicios es un gasto que afecta a los ciudadanos, consideró Roberto Esquivel Ruiseco, especialista en seguridad de México Franchise Network (MFN).

En conferencia de prensa indicó que no es justo que se sigan asignando impuestos para unas nuevas votaciones, aunque si eso es necesario, al menos de deben realizar lo más pronto posible, si así lo indica el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No se deja de lastimar, no de deja de fragmentar a la ciudadanía y eso puede derivar en una situación de inseguridad porque puede haber levantamientos, en el aspecto de manifestaciones con un grado violento y que no quisiéramos que se presenten”; no obstante, el integrante de la MFN opinó que el ex candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa Huerta, está en su derecho de continuar interponiendo recursos contra los resultados del 1 de julio.

A inicios de la presente semana, el ex contendiente solicitó la anulación de la elección de gobernador de Puebla, al promover un recurso jurídico contra la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) el 10 de octubre pasado, la cual ratificó la constancia de mayoría como gobernadora electa de la candidata de la coalición “Por Puebla al Frente”, Martha Érika Alonso Hidalgo.

Cabe referir que el TEPJF tiene como fecha límite el 13 de diciembre para emitir sentencia, aunque se prevé que esta se dará en noviembre próximo.

En municipios sin presidente puede crecer la violencia.

En el caso de los ayuntamientos donde se repetirán las elecciones y que por ahora están a cargo de concejos municipales, Roberto Esquivel Ruiseco, especialista en temas de seguridad de MFN, dijo que las votaciones se deben realizar lo más pronto posible porque se genera un vacío de gobierno que hace vulnerable a la ciudadanía.

En esta situación están Santa Clara Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Cañada Morelos y Ahuazotepec.

“Son tierra de nadie ahorita, es una realidad, no hay nadie que tome las riendas real porque como el concejo es temporal no toman la importancia tal cual en algunos casos”.

Especialmente los municipios con alta incidencia delictiva, dijo, no pueden estar en esas condiciones porque se da paso a que sigan creciendo sus niveles o se cometan otro tipo de ilícitos.

Esquivel Ruiseco se pronunció porque la secretaría de Seguridad Pública estatal intervenga en las labores de vigilancia de esas demarcaciones para evitar que se presenten situaciones que pongan en riesgo a quienes ahí habitan.