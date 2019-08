La gerente del Centro Histórico dejará el ayuntamiento de Puebla por motivos personales, afirmó el regidor Enrique Guevara

Por causas personales, Lilia Antonia Martínez y Torres dejará la gerencia del Centro Histórico, aseveró el regidor del PAN, Enrique Guevara Montiel, al señalar que ella misma se lo confió en pasados días.

De ser así, la todavía funcionaria municipal sería la tercera en abandonar la administración municipal que encabeza Claudia Rivera Vivanco.

Ello, porque su salida se sumaría a las renuncias de Lirio Azahalia González Luna, quien el pasado 7 de marzo dejó la Secretaría de Turismo, y de Diana Laura Coraza quien apenas este 13 de agosto, hizo lo mismo en la dirección del Instituto Municipal del Deporte.

Durante una entrevista el regidor Enrique Guevara comentó que el mes pasado tuvo una reunión con Lilia Antonia Martínez y Torres, quien le informó que se alejaría de la comuna por motivos personales.

“La única que tengo confirmada que va a presentar su renuncia por motivos personales es la gerente. Ella a mí me lo dijo. La gerente me dijo que tiene un motivo personal y no se los voy a comentar porque tengo que respetar lo que ella me dijo”, expuso el regidor panista.

Guevara Montiel abundó que hace unos días, la coleccionista y fotógrafa le refirió que este mismo mes se iría de la Gerencia del Centro Histórico, por lo que desconoce si ya presentó su documento a la presidente municipal.

“Fue una plática con ella, les pido una disculpa, y creo que solo ella puede darles los pormenores. Ella me lo comentó como por el 20 de julio y me dijo que para agosto lo iba a dejar”.