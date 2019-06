Ganaron las gansas y los gansos

Sumamente desprestigiados, los partidos políticos tradicionales no fueron opción efectiva ante el movimiento-gobierno encabezado por Amlo y capitalizado en Puebla por Barbosa. Más, a diferencia de lo que significó a nivel nacional, una reivindicación y una esperanza, en Puebla Morena representó al oportunismo de toda laya. Respaldado todavía por el triunfo nacional de Amlo, en Puebla Barbosa ganó porque iba a ganar y por eso había que votar por él. Lo de menos fue el contenido de su campaña, la que cerró convocando a votar a las gansas y los gansos, y sólo porque “los conozco mosco”.

Su reiterado llamado a la reconciliación carece también de contenido, puesto que no se hace en torno a una propuesta de gobierno que requiera de la participación de las demás fuerzas políticas, las organizaciones de la sociedad civil y de las personas. Cabe suponer que gobernará con los objetivos de la 4 T, pero como Puebla no es Tabasco, ni se encuentra en la región Maya o del Istmo, y el aeropuerto no sirve para enlazarlo al sistema de Santa Lucía, sólo nos tocará la austeridad, porque contra la corrupción y la inseguridad, Barbosa y sus aliados no son el mejor ejemplo a seguir.

Por supuesto que se explotarán los programas sociales para el bienestar y los usos y costumbres del gobierno de Morena para otorgar obra o compra de bienes o servicios a las empresas mediante adjudicación directa. De eso precisamente es de lo que se trata. En cuanto a las estrategias, objetivos y líneas de acción de un plan de desarrollo del estado, también seguramente seguirán los lineamientos del Nacional, o sea, nada claro ni digno de llamarse plan.

Con toda razón a la 4 T ya se le conoce como la T de 4, es decir, la transformación de cuarta. Y no por los objetivos que dice querer alcanzar, indiscutibles desde el punto de vista moral, sino por la baja calidad de los programas de gobierno, la falta de claridad política y el nivel elemental de gran parte del personal reclutado. Todo ello ya se ha empezado a percibir a nivel nacional y en el orden local. Tal es la razón principal que explica la alta votación de Cárdenas en la capital poblana y su zona conurbada.

En las últimas semanas ha crecido la decepción respecto del gobierno de Amlo y no se diga respecto de los gobiernos locales, especialmente de Puebla capital. Hasta los propios aliados de Morena culpan a la Presidente municipal de los malos resultados. Sin embargo, los partidos más competitivos sufrieron daños severos y es muy pronto para que se recuperen o para que surjan otras opciones. Por cierto que de todos los nuevos partidos que solicitaron su registro ante el INE no hay uno que pudiera prefigurar algo atractivo.

Así, entre la creciente decepción de lo nuevo y el desprestigio de lo viejo, la ciudadanía optó, en su mayoría (77 %), por la abstención. Barbosa quiso mantener vivas las emociones que despertó Amlo, en una parodia mal representada por un hombre sumamente enfermo, pero apenas pudo balbucear algunas vulgaridades. Sólo su larga trayectoria en la política y el aparato construido al calor de la campaña presidencial le permitieron capitalizar la expectativa de la 4 T en Puebla y abarcar todo el estado. Ni Cárdenas ni Jiménez Merino pudieron emocionar a nadie y sólo fueron respaldados por los aparatos maltrechos de los partidos que los apoyaron.

El nivel del debate fue bastante bajo. Ninguna idea nueva que valiera la pena. En el ambiente predominó la guerra sucia de la que nadie se salvó. La crisis de la política y de los políticos, en esas condiciones, volvió a sentirse en toda su profundidad. La organización civil “Sumemos” tuvo el tino de hacer la propuesta de Cárdenas, pero hasta ahí llegó. Nadie se sumó después ni se hizo un trabajo para fortalecer la alianza de los tres partidos. En los hechos apareció más como el candidato del PAN que, por cierto, también perdió Baja California. Sin embargo, la dirigencia nacional de ese partido consideró que no hubo ninguna catástrofe pues, además de ganar en Tamaulipas, Aguascalientes y Durango, en general subieron su votación y se perfilan como la oposición más consistente. Será que les gusta bregar en la eternidad.

Y así vamos, con una 4 T que disfruta todavía del efecto tsunami de las elecciones presidenciales del año pasado y que, ensoberbecida por sus triunfos de la semana, prepara ya sus golpes contra el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos autónomos, además de continuar con el desmantelamiento de varias instituciones académicas.

En medio de la profunda crisis de derechos humanos que se vive en México desde hace varios años, al Presidente le incomodó el Informe que cada año rinde la Comisión y decidió batearla. Todo porque la CNDH concluye que la 4 T está profundizando la crisis dado que varias de las decisiones del gobierno son violatorias de los derechos humano o atentan contra éstos. Dice textualmente la Comisión: “No será debilitando la institucionalidad democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de contrapesos entre autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de la legalidad y el respeto a la dignidad humana”.

La situación se agrava cuando el Presidente de la República enfrenta lo que será, de salirle mal las cosas, el probable fin de su sexenio. Diálogo y más diálogo ha dicho para enfrentar al pendenciero Trump. En una carta polémica, pero oportuna y firme, respondió a las amenazas del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y logró concitar el respaldo público más o menos generalizado. Sin embargo no dejó de plantear el asunto como le gusta, es decir, en términos personales, pues “no soy un cobarde”—dijo–, con lo cual endureció los términos del “diálogo”.

En medio de la guerra comercial con China, las amenazas de Trump a México abren un panorama sumamente desfavorable. No es de urbanidad política dijo Amlo, usar la suerte de un país para la contienda electoral en los Estados Unidos. Como tampoco, cabe agregar, es de urbanidad política dividir al nuestro para afianzar el poder autócrata. De cumplirse las amenazas de Trump, habrá que decir adiós a las perspectivas de un mayor crecimiento de México y, con ellas, a las expectativas de la 4 T. El momento parecería oportuno para dar un viraje y convocar al resto de las fuerzas políticas para la defensa de la soberanía del país en torno a compromisos políticos muy claros. Infortunadamente no se dará.

La mejor política exterior es la interna, ha dicho en repetidas ocasiones el Presidente Amlo. Hoy parece que no es así. Morena se apresta, fortalecida por los resultados electorales, a continuar su política sectaria orientada a desmantelar los derechos democráticos, políticos y humanos de muchos, en aras de la 4 T. En esas condiciones la convocatoria, ya no digamos a la trasnochada unidad nacional, sino acaso a una política unitaria de cierre de filas para enfrentar a Trump, revelará que se está aplicando la peor de las políticas exteriores, al mantener dividido al país alrededor del afianzamiento del poder de una persona. Esperemos que todo quede en la amenaza o que el alza de aranceles se quede sólo en el 5 %.