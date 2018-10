Gámez: Sedena, y no la 25 zona militar, responderá a la recomendación de CNDH sobre el caso Palmarito

Será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que emita una postura en torno a la recomendación 12VG/2018 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió por abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidos durante el operativo realizado el 3 de mayo de 2017 en Palmarito Tochapan.

Así lo indicó en entrevista el comandante de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, quien comentó que aunque participaron algunos de los elementos a su cargo en la operación para detener a huachicoleros, no fue él el encargado de la investigación.

“Yo no participé ni en la investigación ni en los peritajes, todo lo llevó la secretaría de la Defensa Nacional. Yo no participé en los peritajes, yo no puedo decir sí o no (hubo ejecuciones extrajudiciales)”.

En este mismo tema, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, informó que no será la dependencia a su cargo la que responda a la recomendación del organismo defensor, toda vez que es la SGG quien está llevando el asunto y el mismo gobierno del estado.

En tanto que la semana pasada, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio respuesta a la recomendación que le emitió CNDH. El titular de la dependencia, Gilberto Higuera Bernal, confirmó que la aceptaron.

“La misión que nos corresponde a nosotros primero que nada es reconocer que debemos investigar y en algunos casos la recomendaciones fueron investigar algunas conductas derivadas de aquellos hechos, también capacitar más a nuestro personal en algunos rubros y la hemos aceptado y la vamos a cumplir”.

La CNDH, cabe recordar, solicitó a la fiscalía poblana dar seguimiento a las carpetas de investigación iniciadas por el homicidio de tres personas y dar seguimiento a las quejas que se formulen por omisiones en la integración de las mismas, así como colaborar en la investigación ministerial y procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de cuatro menores de edad.

En la recomendación 12VG/ 2018, que fue dirigida además a Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, así como al gobernador poblano José Antonio Gali Fayad, se solicita la reparación del daño a todas las víctimas de violaciones a sus derechos, se les pague una indemnización, se les ofrezca asistencia médica y psicológica, además de que se pide colaboración con la investigación que se sigue en la materia.

El tercer día de mayo del año pasado, como se recordara, se suscitó un enfrentamiento relacionado al robo de hidrocarburo. El cruce de fuego ocurrió entre presuntos huachicoleros y elementos de la milicia, así como policías estatales.

Esta acción dejó como saldo la muerte de 10 personas, entre los que se encontraban seis civiles y cuatro militares; así como 26 lesionados, de los cuales 12 eran castrenses y 14 civiles.