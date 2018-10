Rechaza Gali bloqueo a diputados de Morena, lamenta que no se quieran reunir con él

Dos días después de que las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y de Encuentro Social en el Congreso del Estado publicaron un desplegado en el que acusan bloqueo del gobernador hacia el trabajo del Poder Legislativo, José Antonio Gali Fayad rechazó haber adoptado esta postura y sostuvo que lo único que ha hecho son “observaciones” que la misma Constitución local le faculta hacer.

En entrevista en el marco de la destrucción de armas, refirió que los legisladores también tienen la facultad de revisar los puntos que él envío sobre cuatro reformas.

“La Constitución Política del Estado de Puebla nos da la facultad como gobierno de hacer observaciones a muchas de estas iniciativas, prerrogativas que puedan presentar los diputados y lo que nosotros hacemos precisamente es analizarlas con nuestro departamento jurídico, con la Secretaría de Gobernación, hacer las observaciones necesarias y regresárselas a ellos, tienen 30 días también para revisarlas y nuevamente poder emitir alguna opinión”

El mandatario estatal también consideró irresponsable que los diputados locales de Regeneración Nacional se nieguen a sostener un encuentro con él, pese a que es el encargado de guiar el destino de la entidad.

A la par, atribuyó este comportamiento de los morenistas a la visita de su dirigente nacional Yeidckol Polevnsky, quien les pidió no acercarse a la autoridad estatal.

Añadió que aunque sigue abierto a encontrarse con ellos, un buen momento para el encuentro pudo haber sido la reunión que sostuvo con presidentes municipales electos emanados de Morena.

“Aquí veo un acto no responsable porque el encargado precisamente de guiar los intereses de un estado es su servidor junto con todo el equipo de trabajo, yo creo que el cerrar la puerta a cualquier tipo de dialogo, desgraciadamente es cerrarle la puerta a la sociedad, a los votante que les dieron la confianza de estar ahí, eso es parte de lo que yo lamento porque ya llevan un buen rato”.

Pide Gali a ediles no “calentar” consulta sobre aeropuerto

Sin revelar nombres, el gobernador José Antonio Gali Fayad sostuvo que ha pedido a presidentes municipales no “calentar” el tema de la consulta sobre el aeropuerto de la Ciudad de México.

En Puebla se instalarán 35 mesas donde los ciudadanos podrán votar a favor de que se continúe con la construcción de la terminal aérea en Texcoco o nuevas pistas de aterrizaje en Santa Lucia.

“Que no calienten el tema, es un tema abierto a la sociedad, es una decisión buena y esperemos nuevamente la respuesta de los ciudadanos, son muy pocas casillas y esto nos permite hacerlo de una manera ordenada”.

El mandatario no precisó si participará en la consulta, aunque dijo que se reforzará la seguridad para que la gente pueda acudir a sufragar sin incidentes.

Garantiza apoyo a migrantes centroamericanos

El gobernador Antonio Gali descartó obstaculizar el paso de la caravana migrantes y, por el contrario, dijo, habrá facilidades en su paso por Puebla, brindándoles no solo alimentos y apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública sino asistencia médica.

De ser necesario, agregó, en los hospitales se atenderá a los migrantes que requieran una intervención mayor.

“Que mantengamos el orden, la calma, la guía de ellos hacia donde se dirijan, pero sobre todo que no falte comida, que no falte alimento y que no falte la secretará de Salud asistiéndolos a todos ellos para que no suceda un accidente”

Destruyen casi mil 400 armas

Un total de mil 383 armas fueron destruidas este día por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de las cuales 438 son largas y 945 cortas, mil 383 armas, además de 42 mil 966 cartuchos y cargadores de diferentes calibres

Raúl Gámez Segovia, comandante de la XXV zona militar, indicó que de esta forma propician condiciones para tener un México en paz.

“Las armas en manos de inmorales son símbolos de violencia, su uso legítimo es una afrenta a la concordia social”

En su intervención, el gobernador José Antonio Gali Fayad acusó que el robo de combustible y asaltos a trenes, son consecuencia del ingreso ilegal de armas.

Destacó que con el apoyo de la Sedena se ha ido contrarrestando el primero, alcanzando a lo largo de su gobierno el decomiso y aseguramiento de 9 millones 200 mil litros decomisados de huachicol, más de 980 detenidos, más de 4 mil 300 mil vehículos que se utilizaron para el traslado de combustible robado y arriba de 2 mil 600 tomas clandestinas clausuradas.

Agregó que al menos 3 mil “halconcitos” han regresado a continuar sus estudios a nivel primaria y secundaria.