Gabriel Biestro puede ocupar la gubernatura interina, afirman asociaciones de abogados

La Asociación de Abogados y Defensores de los Derechos Humanos y la Organización de Abogados “16 de Septiembre” aclararon que el coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, tienen sus derechos vigentes para ocupar la gubernatura interina.

En un pronunciamiento público descalificaron la postura adoptada por el diputado del PT José Juan Espinosa Torres, quien dijo que su homólogo de Morena no puede buscar la nominación, debido a que incumplió la obligación constitucional de separarse del cargo con 90 días de anticipación.

Sin mencionar el nombre de Espinosa, ambas organizaciones de abogados aludieron el discurso esgrimido por este representante popular y afirmaron que evidenció una “supina ignorancia” en materia de leyes. De paso, calificaron de “legítimas” las aspiraciones de Biestro.

Miguel Ángel de Lara y Díaz de la Asociación de Abogados y Defensores de los Derechos Humanos y Alfredo Páez Cruz de la Organización de Abogados “16 de septiembre” explicaron que el veto que se pretendió imponer se trató de justificar en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución local, el cual determina que para ser gobernador se requiere “no ser funcionario de la Federación, del estado o del municipio (…) a menos que se separe del cargo o servicio cuando menos 90 días antes de la elección”.

Señalaron que ningún precepto constitucional hace distinción alguna respecto de los requisitos que se deben satisfacer para ser gobernador del estado interino, sustituto o constitucional.

Sin embargo, prosiguieron, la fracción IV del artículo 74 expresamente hace referencia “al día de la elección” y “como en el caso de gobernador interino no hay elección sino que a quien ocupará dicho cargo lo designa el Congreso del Estado (…) obvio es que dicha limitación de no ser funcionario o servidor público no aplica en el caso concreto que nos ocupa”.

Añadieron que la obligación constitucional de separarse del cargo 90 días antes del día de los comicios “es una exigencia de carácter meramente electoral al tener el aspirante a gobernador que separarse del cargo que antes éste ocupaba para poder contender en campaña”.

Asimismo, aseguraron que el Congreso puede definir al gobernador interino por mayoría simple, lo que significa el respaldo de la mitad más uno de los 41 integrantes del pleno.