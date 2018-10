Frente Ciudadano exige a Rivera que un activista sea el responsable del área ambiental

El Frente Ciudadano Ambiental de Puebla exigió a la alcalde electa de la capital de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que el titular del área para la Comuna sea sea “un activista que tenga experiencia en gobierno, pero principalmente que tenga el respaldo de todas aquellas organizaciones y activistas independientes de la sociedad civil que han venido construyendo y luchando de manera constante desde hace ya varios años y que no tenga algún conflicto de intereses particular ya sea patrimonial, inmobiliario o de negocios con otras administraciones”.

En una rueda de medios, se dio a conocer un documento firmado por el ex secretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, la periodista ambiental, Pame Tajonar, el ornitólogo Martin Camacho Morales y la activista, Zvezda Ninel Castillo Romero, entre otros, dirigido a la munícipe, el cabildo y el síndico municipal electo.

Establecen que “con fundamento en los artículos 14, 16 constitucional y como derecho de Petición, comparecemos activistas y defensores del medio ambiente, que hemos estado en una permanente defensa de los derechos humanos a un medio ambiente sano y en constante lucha en favor de los seres vivos no humanos, en defensa del agua como un derecho humano, así como por la conservación de nuestros recursos naturales, para lo siguiente:

“Que derivado del abandono del medio ambiente que las autoridades en los tres niveles de gobierno han tenido, así como la imposición de políticas públicas que han motivado el deterioro de los derechos de todos los seres humanos y no humanos, y la comercialización del medio ambiente que se pretende seguir instaurando en el estado de Puebla, es que se hace necesario que los activistas y defensores del medio ambiente, participemos con mayor incidencia en las tareas públicas, siendo fundamental que quien encabece los trabajos del medio ambiente en el municipio las realicen personas que como nuestra presidente municipal electa, lo sea un/a activista que tenga experiencia en gobierno, pero principalmente que tenga el respaldo de todas aquellas organizaciones y activistas independientes de la sociedad civil que han venido construyendo y luchando de manera constante desde hace ya varios años y que no tenga algún conflicto de intereses particular ya sea patrimonial, inmobiliario o de negocios con otras administraciones, toda vez que para sanear y limpiar al medio ambiente no se debe de realizar desde la visión empresarial sino desde la dignificación de los derechos de humanos y de no humanos y que no necesariamente esto generara ganancias para particulares o el estado, siendo fundamental la necesidad de ver al medio ambiente como un derecho humano y no como un objeto de negocio.

“Por todo lo anterior es que en nuestro carácter de sociedad civil organizada en pro del medio ambiente sano y en protección de los seres humanos y no humanos, así como diversos colectivos, asociaciones civiles, defensores independientes del medio ambiente y del territorio, periodista ambiental, luchadores y defensores de derechos humanos del agua, es que desde nuestro Frente Ambiental Ciudadano de Puebla hacemos un terminante llamado para que la próxima designación del o la titular para dirigir el medio ambiente y los recursos naturales en Puebla sea una persona antes que nada comprometida con nuestro medio ambiente, activista, defensor(a) de derechos humanos ambientales, que cubra con el perfil idóneo para encabezar los esfuerzos que en materia ambiental hoy son imperiosos. Una persona que sea profesional e impecable en su trayectoria que nos garantice absoluta transparencia y neutralidad para el cuidado y conservación de nuestros recursos. Demandamos como ciudadanos que quien sea escogido para tomar las decisiones sea un ambientalista y no un mercenario del medio ambiente”.