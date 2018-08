Por fraude y usurpación de funciones, edil de San José Chiapa, Josué Martínez, fue denunciado

Por incurrir en falsificación de documentos, usurpación de funciones públicas, fraude, ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias, así como uso ilícito de atribuciones y facultades, seis personas presentaron denuncia penal contra Josué Martínez Santos, presidente municipal de San José Chiapa.

Hace un año María del Carmen Peña Isla, María Elena Corro Olivera, Janet Jiménez Rodríguez, Deyanira Jiménez Rodríguez, María Paulina Gómez Verduzco y Emiliano García Alcántara, acudieron a solicitar trabajo a la comuna, ingresaron sus documentos originales, pero nunca les confirmaron su contratación.

Recientemente se enteraron por medio de un reportaje, que aparecían como “aviadores” que cobraban 5 mil pesos quincenales, pero además les abrieron cuentas bancarias y presentaron ante el SAT declaraciones a su nombre.

Los agraviados, representados por Esteban Hipólito Damas Flores, demandan también al titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí que se investigue el actuar del edil.

Al respecto, en conferencia de prensa, pobladores de San José Chiapa acusaron que el alcalde presume que es protegido de Rafael Moreno Valle y del gobernador José Antonio Gali, por lo que nada pueden hacerle.

Asimismo, señalaron que el presidente municipal se apropió de 25 caballos que donó la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a un grupo de ejidatarios que tuvieron problemas agrarios. Los equinos no fueron entregados a sus beneficiarios y se repartieron entre funcionarios de primer nivel.

Además, a dos meses de que concluya su gestión, Josué Martínez, ha estado sacando mobiliario y equipo de la presidencia municipal.

“Nos hemos dado cuenta que tenía muebles, computadoras, escritorios, pantallas; apenas regresamos y ya no tiene más que una silla y una mesa, como ya se va el señor ya está vaciando, no se vale que se lleve las cosas porque no las compró con recursos de él”, dijeron los pobladores.

Finalmente indicaron que en su última declaración patrimonial, el alcalde reporta un patrimonio de más de 10 millones de pesos, de los cuales 3 corresponden a arte sacro.