Acude Fraile a Casa Aguayo y exige conocer resultados de investigación sobre accidente de MEAH y RMV

El secretario General del Comité Directivo Estatal (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Francisco Fraile García, acudió esta mañana a Casa Aguayo para intentar dialogar con el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, a fin de exigir una explicación sobre el accidente en el que murieron la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo y su esposo, el senador de la República, Rafael Moreno Valle Rosas.

La visita del líder albiazul, quien fue vocero en la campaña de Alonso Hidalgo, se suscitó después de que en la Ciudad de México, el gobierno de la República que preside Andrés Manuel López Obrador, anunciara que a mediados de noviembre se dará a conocer los resultados de las investigaciones sobre la caída del helicóptero en el que viajaba el matrimonio panista la tarde del 24 de diciembre del año pasado.

“¡Pues si no sabemos todavía lo de Colosio!, entonces yo espero que esa respuesta no sea de la misma manera para este accidente”, exclamó en una entrevista afuera del recinto oficial.

“Yo creo que hay muchas dudas sobre la mesa, sobre todo que nos contestan que no fue una falla técnica, entonces uno dice, si no fue una falla técnica fue una falla humana, fue un accidente adicional o un elemento adicional que no se está contemplando y en eso queremos saber la verdad de las cosas”, agregó.

Antes, Fraile aseguró que fue a Casa Aguayo a demandar que el Poder Ejecutivo atienda una sentencia judicial de hace un cuarto de siglo, de la cual no quiso dar detalles.

Fraile se retiró porque no obtuvo ficha para hablar con Barbosa.