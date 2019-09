Si la Fiscalía no se reestructura ni modifica la atención a las mujeres violentadas no habrá avance en la Alerta de Género: Catalina Pérez

La secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género del ayuntamiento de Puebla, Catalina Pérez Osorio, advirtió que si la Fiscalía General del Estado (FGE) no reestructura ni modifica sus formas de atención a las y los ciudadanos no habrá avance para frenar la violencia feminicida y machista en Puebla.

Por esta razón, la especialista pidió a la ciudadanía paciencia y que exija a la Fiscalía atienda a las mujeres violentadas en tiempo y forma, pues acusó que hay procesos que tardan hasta ocho horas para presentar una denuncia, porque las víctimas tienen que repetir una y otra vez los hechos.

Asimismo, denunció que tampoco hay médicos legistas ni psicólogas para brindar la atención básica.

“Es algo muy complicado para las mujeres, por eso también dicen que para qué denuncian si no les hacen caso, y tienen razón absoluta. Si esa parte de la procuración de justicia no se renueva y se hace expedita no vamos a poder”, respaldó.

Pérez Osorio expuso que por mucho que tengan pláticas y talleres en las escuelas de los diferentes niveles educativos, así como a grupos de mujeres en atención psicológica, “se echa a perder nuestro trabajo cuando una parte fundamental de las instituciones no está respondiendo”.

En entrevista, la feminista aclaró que en agosto pasado se cumplió con todos los requisitos, se entregó el programa al Instituto Poblano de la Mujer, y se instaló oficialmente el sistema desde el ayuntamiento para poner en marcha los mecanismos de la Alerta de Violencia de Género en la capital.

Al respecto, explicó que el hecho de que se declare Puebla en alerta de violencia de género, no significa que los resultados se darán de un día para otro.

Pérez Osorio dijo que se trata de un proceso estructural, en el que los ciudadanos podrán decir que el ayuntamiento está fallando en materia de seguridad pública, pero no es así.

“Los tres niveles de gobierno, el Ejército, la Marina y ahora la Guardia Nacional tienen que coordinarse para dar protección a la ciudadana, y lo que se busca es romper esas malas inercias en los cuerpos policiacos al servicio de la población”, enfatizó.

A su criterio, “es un poco abusivo” decir que solamente hay violencia en el municipio de Puebla, cuando la alta incidencia delictiva y de inseguridad fue heredada de administraciones pasadas.

“El país se vino descomponiendo, en esta gestión recibimos esos números y es difícil recomponer”, refirió la funcionaria.

La secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género aclaró que no se trata de un problema entre policías y ladrones, pues la ciudadanía también debe participar con la denuncia, ejercer sus derechos y cambiar sus actitudes.

“Es todo un sistema que se tiene que transformar, un pensamiento, una sensibilidad en la población y, obviamente, en los cuerpos policíacos”, consideró.

Con un pie adelante a la declaratoria de Alerta de Género

A 11 meses de asumir el cargo, Catalina Pérez Osorio informó que ha recorrido las escuelas en Puebla con la implementación de talleres y pláticas sobre Prevención a la violencia, violencia en el noviazgo, y empoderamiento político de las mujeres.

Desde la secretaría que representa dijo se trabaja en tres áreas prioritarias: salud reproductiva, para prevenir embarazos en menores; nuevas masculinidades, que pretende hacer que los hombres tengan una sensibilidad distinta y abandonen prácticas machistas y violencia que se construyen desde la infancia; así como la diversidad sexual.

Adelantó que el próximo 18 de septiembre tendrá la segunda sesión del sistema de la Alerta de Violencia de Género que convalidará el programa del ayuntamiento de Puebla, y a su vez evaluará todas las políticas y acciones que han puesto en el último año.

Refirió que, cuando la Secretaría de Gobernación federal (Segom) emitió la declaratoria para 50 municipios del estado, incluida la capital, “teníamos una ventaja, porque planeamos los programas con perspectiva de género y transversales”.

Relató que esto les permitió estar a tono, debido a que ya teníamos acciones y presupuestos para cumplir con las recomendaciones.

“Todas las oficinas del ayuntamiento están trabajando en sintonía en la prevención de la violencia, lo cual nos permitió tener un pie adelante”, enfatizó, al final.