FGE no pasa por su mejor momento, pero no es solo culpa de Carrancá: MEAH

La Fiscalía General del Estado (FGE) no atraviesa por su mejor momento, pero no se le puede atribuir esta situación a una sola persona –a su titular Víctor Antonio Carrancá–, indicó la gobernadora electa, Martha Érika Alonso Hidalgo.

En rueda de prensa después de reunirse con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), abundó que el problema es multifactorial e incluye la falta de recursos económicos y humanos.

“Yo no hablaría de una persona, sería muy injusto el señalar a una sola persona, yo te puedo decir que en general la Fiscalía no atraviesa por su mejor momento y esto va de la mano en diferentes factores. Yo no creo que es responsabilidad de una persona, ni las cosas que han ocurrido recaen en una sola persona”.

Respecto a la continuidad de Carrancá en el sexenio que iniciará en diciembre, comentó que no es momento de tomar definiciones.

Alonso Hidalgo expresó que todavía no ha determinado si alguno de los secretarios estatales actuales formará parte de su gabinete, toda vez que continúa evaluando perfiles.

Esto incluye la permanencia de Víctor Antonio Carrancá, pues de entrada dijo que desconoce si el fiscal ya presentó solicitud de licencia.

Partidos deben cuidar selección de candidatos

La gobernadora electa Martha Erika Alonso llamó a los partidos políticos a ser cuidadosos en la selección de sus candidatos, lo anterior debido al asesinato de Félix Aguilar Caballero, presidente municipal electo de Nopalucan, quien según la secretaría de Seguridad Pública presuntamente estaba relacionado con el asalto a trenes.

“Se debe cambiar la forma de pensar quién va a abanderar las causas sociales porque si es una persona que estaba vinculada a algún delito, de entrada no debió haber sido candidato”.

No obstante dijo lamentar los hechos porque ningún ciudadano ni autoridad electa o en turno debe ser asesinada.

La panista dijo que Puebla no escapa a la situación delictiva, por lo que en su gobierno reestructurará el área de seguridad pública y aumentará el presupuesto para su operación.