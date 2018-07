A Puebla, la artista y feminista Liliana Felipe llegará animada por un motor de defensa animal

A Puebla, la artista, activista y feminista Liliana Felipe llegará animada por un motor de defensa animal. Este viernes 27 de julio a las 21 horas en el Karuzo, uno de los pocos foros independientes en la ciudad, dará un concierto, al piano, en torno a su lucha actual: el antiespecismo.

El especismo, un término acuñado en 1970 por Richard Ryder que entró al diccionario de la Real Academia Española el 20 de diciembre del 2017, es una especie de discriminación: aquella que se da por especie, de hombre hacia animal.

“Racismo es discriminación por raza, sexismo es discriminación por sexo, especismo es discriminación por especie”, escriben Liliana Felipe y la también activista y artista Jesusa Rodríguez en el texto Especismo: una nueva palabra para una injusticia muy vieja, que la primera hizo llegar vía mail a esta reportera.

Si siempre han sido sus luchas feministas, por los derechos sexuales y de género, y por los desaparecidos, ahora Liliana Felipe (Córdoba, 1954) camina esta lucha al lado de Jesusa Rodríguez y lo hace de manera insistente.

Insiste, dice la compositora durante una entrevista telefónica, porque está convencida en “que debemos cambiar”, y porque la anima la “esperanza de que podemos construir un mundo mejor”. De no ser así, afirma, “ya estaría muerta”.

Explica que el concierto #Feminismo#Antiespecismo gira en torno a un asunto que le lastima como feminista: la indiferencia de ciertos grupos feministas contra el especismo, contra la defensa de los animales. “Es como si en un movimiento feminista no eres antiespecista, entonces estás propiciando lo mismo que te duele y te lastima”, compara de manera racional.

Agrega que salvo algunas ideólogas y filósofas feministas actuales, jóvenes en general, la mayoría de mujeres, las mismas “que logran ver y detectar el capitalismo y la violencia del patriarcado”, no ven que las principales víctimas de este sistema son los animales.

“Me duele como feminista. Son temas dolorosos que hay que atacar. Tengo la certeza que los grupos que hemos sido violentados, como los periodistas, el grupo LGBTTI, los migrantes, las personas de razas diferentes y las familias de desaparecidos, no podemos ver y seguimos reproduciendo la violencia, al no identificar el peor holocausto”.

El no poder ver, agrega Liliana Felipe, se debe en mucho a “la adicción, el engaño y el aparato montado que tiene el poder”. En ese sentido, agrega que sólo se puede ver el daño que se le hacen a los animales, cuando “se deja de participar de él.

Incluso, de manera íntima, confiesa que si bien desde hace por lo menos 40 años lucha por diversas causas, no se había dado cuenta que era especista, y que “ejercía la misma opresión de la que me quejaba”.

“Ojalá ya tuviera un repertorio antiespecista pero no puedo todavía, apenas me empiezan a salir cosas, apenas puedo esbozarlas. Tengo marcado en rojo las expresiones que tuve antes, en donde se ve que yo era especista”, dice al teléfono.

La autora de 20 discos independientes que ha acompañado la lucha de organizaciones como H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad contra el Olvido y el Silencio), señala que por tanto es necesario visibilizar el dolor, para que la gente lo vea, pues al final se trata de una propuesta: de un cambio de dieta que es bueno para los animales, para el planeta y para uno mismo, y “es muy rato que no se quiera cambiar para lo que es mejor”.

Por tanto, Liliana Felipe agrega que el antiespecismo hay que hacerlo visible de todas las maneras en que sea posible, desde donde cada quien pueda. Sobre todo, dijo, hay que visualizarlo entre los grupos feministas y de izquierda, para señalar que en el especismo hay cosas dolorosas.

“Hay mujeres sensibles que no se han dado cuenta que, darle leche a sus hijos, es que quitarle esa leche a otros bebés y enfermar a los suyos de por vida. Hay izquierdistas que festejan con un asado y la cena del líder, como un cuento español famoso, consiste en comer unos animales.

“Tengo la sensación, sin ser pedante ni soberbia, que quien no tenga acceso a la información de este tipo no le podemos exigir congruencia en su vida, pero quien lee y puede ver internet, yo sí le exijo que deje de ser cómplice de este holocausto y que evite decir la palabra justicia frente a mí”, sostuvo la pianista.

Acotó que no se puede hablar de justicia “con alguien que tiene un cadáver en su plato” y que no se ha dado cuenta que está teniendo los mismos argumentos de hace unos 150 años, cuando se tenían esclavizadas a las personas. Señala que lo que se busca es que la esclavitud de los animales sea ilegal, así como la esclavitud humana lo es, pese a que existen millones de esclavos.

“No puedo imaginar la desesperación en el año 1800 de ver que el 99 por ciento decía que tener esclavos era normal, y ahora el argumento es el mismo: así me enseñaron, así es, no les hago nada, los necesito, sin ellos no puedo vivir, soy buena persona”.

“Es a una lucha a perfeccionar. No estoy en algún grupo ni Jesusa lo está, pero siento la enorme energía de los miles y millones que luchan por eso. Esto es un motor que te desaparece el piso de la angustia, pero te da mucha fuerza para seguir. Sé que tengo algo que decir, algo muy importante, te lo puedo demostrar. Es algo poderoso. Me entusiasma y tengo la sensación que ni tú, ni yo, ni los que estamos luchando estamos solos, porque esto es mundial y es poderosísima la fuerza”, concluye Liliana Felipe.

Para asistir al concierto en el Karuzo, el cual hasta este 26 de julio cuesta 250 pesos y el día del evento 300, ambas meras cuotas de recuperación, se puede hacer acudir al foro ubicado en la 11 Oriente número 208, en el Centro Histórico de Puebla. Para más informes se puede llamar al teléfono local 6-41-23-37. Mientras que para conocer el texto Especismo: una palabra nueva para una injusticia muy vieja de las artistas y activistas Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe se puede seguir la cuenta de Twitter: @amoranimalmx