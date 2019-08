Ola de feminicidios deja a 148 huérfanos en Puebla; algunos fueron testigos del crimen: SNSP

La ola de violencia machista contra las mujeres en el estado de Puebla ha dejado en lo que va del año 148 niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio; en muchos casos los infantes presenciaron el crimen.

Los datos se desprenden del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que precisa el índice por cada 100 mil habitantes es de 0.75 menores.

De acuerdo a la autoridad federal, la estimación es resultado de la multiplicación de los 61 feminicidios y homicidios culposos, registrados de enero a la fecha, por la tasa de natalidad del 2.2, según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid).

La entidad que lidera el mayor número de huérfanos por feminicidio es la ciudad de México, con 418 menores. Le sigue Guanajuato, con 299; Jalisco, 276; Chihuahua, con 225; Baja California, 181; Veracruz, 166; y Puebla, con 148.

En contraparte, el estado de Campeche es el que presenta menos niños desamparados con dos casos; mientras que en Yucatán se registraron seis y, en Baja California Sur, 14.

El caso más reciente en Puebla fueron los dos hijos, de 14 y un año de edad, que quedaron en la orfandad, tras el feminicidio de la joven Judith Abigail Jiménez Pulido.

Vannia –la hija de Abigail que publicó una carta póstuma- es una de los miles de menores que quedaron desamparados por los imparables feminicidios en Puebla, a pesar que desde abril pasado la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la Alerta de Violencia de Género para 50 municipios del estado, incluida la capital.

“Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Mami yo no puedo entenderlo, no puedo analizar que tú estés con Dios, sé que estás en un lugar mejor pero por qué tú mami, no entiendo el dolor que siento”, escribió Vannia en redes sociales en memoria a su madre Abigail, desaparecida el pasado 8 de agosto y presuntamente asesinada de un disparo en el rostro el mismo día.

La madre de Abigail relató que su hija había salido con un vecino, de nombre Eduardo y quien se ha convertido en el principal sospechoso, para que le ayudara a buscar trabajo.

El pasado viernes 16 de agosto fue encontrado el cuerpo sin vida de Karla Estefanía, de 27 años de edad, en la colonia Bosques de San Sebastián. La joven dejó en el desamparo a cuatro menores.

En México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública cada día son asesinadas 10 mujeres en un contexto de impunidad, y a pesar de ello no existe una política pública que frene los feminicidios y proteja a los menores en orfandad.

En 2018, se estimó que 3 mil 600 niños se encuentran huérfanos en el país, y al menos 23 mil en la última década, lo cual ubica a México como una de las regiones más letales para las mujeres en el mundo, fuera de una zona de guerra.

Puebla, uno de los 8 estados sin atención a huérfanos por feminicidio

A pesar de ello, sólo 238 huérfanos por feminicidio reciben atención del Estado como víctimas de violencia, reveló el Sistema DIF al portal Animal Político, a través de una solicitud de información.

La autoridad confirmó que otorga ayuda a huérfanos en 11 de las 32 entidades federativas, entre los destaca Michoacán, con 96 menores que reciben orientación psicológica.

En tanto, otros ocho estados, entre ellos Puebla y Tlaxcala, dijeron tener cero casos de atención a los menores; y el resto no cuenta con información.

Por esta razón, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) anunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizará un censo para elaborar una política que atienda a los niños huérfanos.

Desde junio pasado, realiza mesas de trabajo con familiares de las víctimas de feminicidio en la República, homicidios que fueron perpetrados en lo que va del año.

En marzo de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a los gobiernos de los estados, ante los “vacíos legales”, a que no abandonen a su suerte a las niñas, niños y adolescentes que pierden abruptamente su núcleo familiar, a fin de que cuenten con un soporte económico para su desarrollo.