Detienen a presunto feminicida de Jeaninne, localizada la semana pasada en Cañada Morelos

Altepexi.- Como presunto responsable del feminicidio de la joven Jeaninne Ramírez Huerta, fue detenido un hombre que, según familiares de la víctima, laboraba en el Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza de esa ciudad, por lo que pidieron que las autoridades hagan todo lo necesario para que se procurar justicia, pues temen que se le deje en libertad.

Según trascendió, el presunto feminicida mantenía una relación sentimental con la joven, iba al mismo gimnasio que ella y es oriundo de Cañada Morelos, zona en la que fue hallado el cadáver de la víctima.

El hombre, de quien se sabe responde al nombre de Francisco, fue detenido ayer y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE). En ese sentido el padre de Jeaninne expresó que las autoridades ministeriales han realizado un buen trabajo para esclarecer el crimen.

Sin embargo pidió que ahora el juez encargado del proceso también actúe conforme marca la ley. Si bien el papá de la joven fue prudente al expresar solamente que no conoce al juez pero espera que no deje en libertad al detenido, otros familiares de la víctima expresaron su temor de que pueda ordenar libertad contra el supuesto asesino.

Por ese motivo se movilizaron a las instalaciones de la Casa de Justicia de Tehuacán, dónde portando pancartas exigieron justicia para Jeannine y todo el peso de la ley contra el hombre asegurado.

Tías de Jeaninne señalaron no tener conocimiento de que el detenido tuviera alguna relación sentimental con Jeaninne. El padre manifestó que no podía dar declaraciones al respecto para no entorpecer el proceso que se sigue contra el supuesto feminicida.

Jeaninne fue asesinada la semana pasada, primero desapareció, supuestamente tras abordar un vehículo de alquiler de la modalidad de taxi, posteriormente su cuerpo fue hallado en un paraje de Cañada Morelos. Hasta el momento se desconoce si el detenido como presunto responsable también manejaba una unidad de ese servicio.