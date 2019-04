Exigen la expulsión de Alejandro Armenta voceros de la campaña de Morena por la gubernatura

Los voceros del candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, solicitaron la expulsión inmediata de Alejandro Armenta Mier como militante y senador de Morena.

Carlos Meza Viveros y David Mendez Márquez aseguraron que el audio escándalo difundido ayer evidenció que Armenta forma parte de una estrategia para perjudicar al frente Morena-PT-PVEM y a su abanderado.

El llamado lo dirigieron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, que preside Yeidckol Polevnsky Gurwitz, y al grupo parlamentario de ese partido en la Cámara de Senadores, el cual es coordinado por Ricardo Monreal Ávila.

El director general del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco, Edgar Moranchel Carrero, hizo públicos ayer los audios de una conversación que sostuvo con Armenta y la ex diputada federal del PAN Violeta Lagunes Viveros, en la que se les escucha ponerse de acuerdo para perjudicar a Barbosa Huerta.

En una de las grabaciones, Armenta anuncia una estrategia mediática, jurídica y política para poner al abanderado de Morena-PT-PVEM “contra las cuerdas”, además de que propone a sus interlocutores formar una “alianza” en ese sentido.

“Si logramos eso, se desmorona Barbosa”, agrega el legislador con licencia de cargo, quien participó en el proceso de selección de Morena de candidato a gobernador e impugnó la designación de Luis Miguel Barbosa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A continuación se transcribe el pronunciamiento de los voceros Carlos Meza y David Méndez:

“Ante los recientes hechos que evidencian que el senador Alejandro Armenta Mier es parte de una estrategia en contra de la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla y de nuestro candidato a gobernador Miguel Barbosa Huerta y por otra parte, que el Senador Armenta tiene vínculos con integrantes del crimen organizado, expresamos lo siguiente:

“Uno. Las y los integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia tenemos como principios básicos no mentir, no robar y no traicionar. Estos principios que guían nuestras acciones políticas son la base de la confianza que la sociedad ha depositado en nosotros.

“Dos. En la Coalición no estamos ni por dinero, ni por puestos, sino para transformar a nuestro país y a nuestro estado.

“Tres. Con su comportamiento, el senador Alejandro Armenta ha traicionado los principios fundamentales de nuestra Coalición y su permanencia es inaceptable. En los hechos trabaja en favor del candidato del PAN.

“Cuatro. Solicitaremos a la dirigencia nacional de Morena y al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores que el senador Alejandro Armenta Mier sea expulsado de inmediato.”