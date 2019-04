Exonera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Armenta de uso indebido de recursos públicos

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró infundadas las denuncias que se presentaron contra el senador Alejandro Armenta Mier por actos de promoción anticipada y uso indebido de recursos públicos en la contienda interna de Morena por la candidatura a gobernador.

Los magistrados desecharon en total tres medios impugnativos promovidos por Tania Guerrero López y Javier Espinosa Carrasco, quienes imputaron irregularidades en la realización de ruedas de prensa y publicación de contenido en redes sociales.

La presidente de la Sala Regional Especializada, Gabriela Villafuerte Coello, emitió un voto particular en el caso del procedimiento especial sancionador del órgano local del INE SRE–PSL–4/2019, en el que se denuncia una conferencia de medios que encabezó Armenta y la diputada federal Inés Parra Juárez.

Villafuerte consideró que en el encuentro mediático sí se configuró el uso indebido de recursos públicos y actos de promoción anticipada, debido a que en el lugar estuvo presente el equipo de comunicación que el Senado tiene asignado a Armenta, se instaló una mampara con el logotipo de la Cámara Alta y se promovieron las declaraciones con el hashtag #SenadoInforma.

“Cuando oigo su discurso me imagino que encontraré trabajo parlamentario (pero) me parece que es un discurso proselitista, me parece que sí es uso indebido de recursos públicos”, concluyó la magistrada en el debate del caso al explicar que Armenta dedicó la conferencia de medios a exponer su interés en competir por la gubernatura y promoverse como el aspirante más competitivo.

La magistrada María del Carmen Carreón Castro, quien presentó el proyecto de sentencia a favor de la exoneración del senador, argumentó que los gastos de la rueda de prensa fueron cubiertos por el legislador y si bien estuvo presente un funcionario de comunicación “dicho acto (…) no tuvo fines electorales, sino que constituyó un libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

Carlos Hernández Toledo, quien es secretario en funciones de magistrado, apoyó la ponencia de Carreón Castro, por lo que la Sala Regional Especializada descartó irregularidades, así como la imposición de sanciones por mayoría de votos.