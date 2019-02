Exigen al CEN priista destitución de Javier Casique y de Scherman

Una veintena de liderazgos del PRI advirtieron a la presidente nacional Claudia Ruiz Massieu que la permanencia de Javier Casique Zárate al frente del Comité Directivo Estatal (CDE) es “insostenible”.

También exigieron relevar de su encargo a la actual delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), María Esther Scherman Leaño, a quien acusaron de ser comparsa de Casique.

Fundamentaron su señalamiento en el silencio que Casique guardó ante la decisión que tomó el ex candidato a la gubernatura, Enrique Doger Guerrero, de aceptar el triunfo de la alianza del PAN en la elección pasada, pese a las dudas que hubo en torno a ese proceso.

Acusaron que Doger “de manera imprudente, por decir lo menos, reconoció de inmediato, y, sin mayor protocolo” a Acción Nacional, mientras Casique se rehusó a descalificar esa conducta y, con ello, incumplió su papel de dirigente.

“Mediante una simple inducción, puede usted inferir presidente, que una militancia partidaria sin confianza en quien lo dirige es similar a un ejército exangüe, sin rumbo y sin liderazgo”, criticaron.

El documento lo firmaron Humberto Aguilar Viveros, ex diputado local; Germán Sierra Sánchez, ex senador de la República; Antonio Hernández y Genis ex diputado local; Valentín Meneses Rojas, ex presidente del CDE; Víctor Díaz Palacios, ex diputado federal; Lucía Limón Cubillas, ex regidora; Alberto Jiménez Merino, ex diputado federal.

También colocaron su rúbrica José Luis Flores Hernández, ex diputado federal; Alberto González Morales, ex diputado federal y local; Gustavo Teniza Reyes, dirigente estatal AMOPSS–Puebla; Oscar Aguilar González, ex diputado federal; Juan Manuel Vega Rayet, ex presidente del Comité Directivo Estatal .

El documento también trae la rúbrica de Jorge Arroyo García, ex presidente CDE; Alejandro del Castillo Ávila, ex diputado local; Saúl Rivera Sosa, ex diputado local; Héctor Arronte Calderón, presidente del Instituto Político Empresarial de Puebla.

Asimismo, respaldó el escrito Guillermo Deloya Cobian, presidente Nacional del ICADEP del PRI y ex candidato a la presidencia municipal de Puebla; Ramón Fernández Solana, ex diputado federal suplente; Wenceslao Herrera Coyac, ex diputado federal; el militante Fernando Díaz Molina; y Adela Cerezo Bautista, ex diputada federal.