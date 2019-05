Exige el Comité para la Libertad de los Presos Políticos que candidatos se comprometan a no reprimir, de llegar al poder

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla, exigió que los tres candidatos a la gubernatura de Puebla se comprometan a hacer una revisión de los 402 casos de perseguidos, procesados y encarcelados por motivos de conciencia durante las administraciones de Mario Marín Torres, Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad.

A solo tres días de la elección, representantes de la organización: Carolina González Barranco, Miguel Ángel Rosas Burguess y Arafat Rosas Villegas, también demandaron que los abanderados hagan un compromiso firme en contra de la represión y la persecución política y a no incurrir en prácticas autoritarias.

Los activistas dieron a conocer un manifiesto que se reproduce íntegro a continuación:

“Nos encontramos casi al final de este proceso electoral extraordinario, tras el suceso acaecido el 24 de diciembre del año pasado.

“Hoy día tres candidatos se disputan la contienda electoral, el ingeniero Alberto Jiménez Merino que enarbola las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta quien representa al Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y por último el Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, candidato ciudadano que congrega los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN).

“Realizando una remembranza, la herencia autoritaria morenogalista condujo en Puebla a la pavorosa cifra de 366 personas perseguidas, algunas de ellas fueron restringidas de su libertad, otras más amedrentadas a través de la sospecha o el hecho tangible de poseer órdenes de aprehensión, amén de quienes fueron procesadas o aún hoy día 25 de mayo de 2019 continúan con procesos abiertos, y es que hemos de recordar que, en los 366, están sumados 53 procesos inconclusos heredados del marinismo vigentes durante el morenogalismo, de los cuales, tenemos la certeza que 17 siguen vigentes (aquellos correspondientes a San Andrés Azumiatla).

“A estas 366 personas, habrían de sumarse 34 reprimidos más, con perfiles heterogéneos que van desde estudiantes, comerciantes, comunicadores, académicos, jueces y ex funcionarios públicos; todos ellos con la única confluencia de mantener una postura crítica y/o de enfrentamiento al entonces representante del gobierno, además de dos casos de medios de comunicación (El Heraldo de Puebla, l 16 de abril de 2015; y La Jornada de Oriente, el 5 de junio de 2015, desde la madrugada “se cayó la página” coincidiendo con la detención de cinco de los integrantes de éste Comité) que sufrieron algún tipo de acto violento. Es así como la suma asciende a la inquietante cifra de 402 casos (400 personas y dos medios).

“Por este motivo, a tres días del cierre de campaña, el presente Comité exhorta a cada uno de los aspirantes a pronunciarse específicamente frente los siguientes temas que nos parecen fundamentales:

“I. Suspensión de las acusaciones y todos los procesos abiertos y vigentes contra quienes ofrecieron resistencia a las políticas de Moreno Valle, cuya relación ponemos a su disposición;

“II. Reparar los daños ocasionados por estas acciones, entre ellas el pedir perdón a nombre del Estado Libre y Soberano de Puebla, y, en su caso, compensar de la manera conveniente los agravios perpetrados por aquella administración; asimismo en este rubro:

“III.Comprometerse a respetar la legislación vigente en la materia a nivel federal, pero promover la corrección de las modificaciones legislativas que en detrimento del interés ciudadano las legislaturas correspondientes a los mencionados gobiernos llevaron a cabo, y que no hayan sido corregidas por la legislatura actual, tales como la Ley de expropiación express, la Ley Orgánica Municipal y la Ley para proteger los Derechos Humanos y regular el uso legítimo de la fuerza pública, conocida como “ley bala”, y otras;

“IV Comprometerse a privilegiar el diálogo con las opciones diferentes a la que gane y a no utilizar la represión en cualquiera de sus modalidades para aplacar la voz de la disidencia.

“Igualmente, aunque no competa al Poder que hoy se disputa, procurar la corrección de las malas prácticas del Poder Judicial, en particular de la Fiscalía General del Estado, que no lleva a cabo las tareas necesarias para frenar la delincuencia y sí se especializó en reprimir la disidencia social, sin que haya dado la cara por ello. Magistrados y jueces son igualmente corresponsables del desastre que existe hoy en nuestro estado en materia de seguridad pública y defensa de los derechos humanos.

Quedamos atentos a sus respuestas.

Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla

“Puebla, Puebla a 26 de mayo de 2019”.