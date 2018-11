Exhiben a Marcelo García como “golpeador” de diputadas de Morena en redes sociales

En plena sesión pública, los diputados de Morena, el PT y el PES encararon al coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Puebla, Marcelo García Almaguer. Lo acusaron de comandar una campaña de intimidación contra los legisladores que usan la tribuna para criticar al gobernador Antonio Gali Fayad y al antecesor de éste, Rafael Moreno Valle Rosas.

Señalaron que Almaguer, estratega de comunicación de Moreno Valle, ha concentrado los ataques en las legisladoras del frente “Juntos Haremos Historia”, de quienes toma videos y fotografías que aparecen posteriormente en redes sociales para hacer escarnio de ellas con el uso de bots.

“Simplemente tienen la piel muy delgada”, respondió Almaguer, quien lejos de negar las acusaciones que recayeron en su contra, defendió la crítica en redes sociales como propia del escrutinio al que deben someterse todos los servidores públicos.

La defensa que emprendió de sí mismo el líder de los diputados del PAN le ameritó abucheos y reclamos, tanto de los diputados de Morena, el PT y el PES, como de los trabajadores despedidos del gobierno morenovallista, quienes siguen cada sesión de la LX Legislatura desde galerías del salón de plenos, en un acto de resistencia a favor de su reinstalación.

Morenovallistas, los aliados de Almaguer

Uno de los dos diputados que solidarizaron con García Almaguer en el enfrentamiento verbal que encabezó con la mayoría que lidera Regeneración Nacional fue el coordinador de la bancada de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, quien abogó a gritos desde su curul a favor de que la mesa directiva permitiera el uso de la palabra a su homólogo de Acción Nacional, aliado electoral y ex compañero en el gabinete morenovallista.

La diputada albiazul Mónica Rodríguez Della Vecchia también intervino a favor de su líder parlamentario, al señalar que no es el único que toma videos en las sesiones, pues los periodistas, asistentes de diputados y visitantes también lo hacen, por lo que pidió que las reglas sean parejas.

“Si no se va a grabar, no va a grabar nadie, si sí se va a grabar, vamos a grabar todos”, pidió la legisladora, cuyo esposo, Pablo Rodríguez Regordosa, también formó parte del gobierno de Moreno Valle.

Denuncias sobre el hotel MM originan la disputa

En la discusión participaron ocho de los 41 diputados, todos desde sus curules, e inició con el reclamo que hizo la secretaria de la mesa directiva en funciones de presidente, Nora Merino Escamilla del PES, a Almaguer, por grabar la intervención en tribuna de la diputada de Morena Tonantzin Fernández Díaz.

Fernández propuso al pleno del Congreso de Puebla abrir una investigación de la participación que tuvo el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Israel Mancilla Amaro, en el hotel MM el 3 de julio pasado, durante la incursión de los liderazgos de “Juntos Haremos Historia” a ese lugar, donde acusaron que el PAN instaló una “mapachera” para manipular los votos de la elección de gobernador a favor de la candidata albiazul Martha Érika Alonso, esposa de Moreno Valle.

Merino señaló a Almaguer que no tenía por qué grabar, pues la mesa directiva le haría llegar audio de la sesión. Al término de la intervención de Fernández, Almaguer no sólo demandó a Merino el material, sino que le llamó la atención frente a todo el pleno por considerar que no estaba conduciendo correctamente la sesión. “Lo estás haciendo mal”, exclamó.

En defensa de Merino y Fernández hablaron los coordinadores de las bancadas de Morena y el PT, Gabriel Biestro Medinilla y José Juan Espinosa Torres, respectivamente, quienes acusaron la persecución mediática de Almaguer contras las legisladoras, mientras la diputada Bárbara Morán Añorve de Regeneración Nacional, reprobó el trato que dio el panista a la secretaria de la mesa y lo conminó a dejar de dirigirse a sus pares con gritos.