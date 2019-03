Recientemente tuve la visita de algunos amigos de un pasado remoto en el que laboré en una institución Marista dedicada a la educación universitaria. Por supuesto, hablamos de tiempos idos y contamos historias de gusto y disgusto en nuestra convivencia con las autoridades de esa institución. Libres ya del compromiso con los maristas, pudimos hablar sin tapujos de lo que significó para cada uno trabajar en instituciones de inspiración cristiana –yo trabajé también con los Misioneros de Guadalupe, como administrativo y con los Legionarios de Cristo como docente en licenciatura también–. Lo bueno, quizá toda aquella formación humanista que cruza de manera transversal las diferentes carreras que ofertan y que, en ocasiones, tiende a ser interesante para docentes y administrativos, pero que, con demasiada frecuencia, impacta poco en los estudiantes. Lo negativo: el muy particular estilo de administrar que tiene la iglesia que evoca la oscuridad de los pasillos en un Vaticano vetusto, corrupto y conspirador, donde las puñaladas traperas son la orden del día. Por otro lado, la doble moral constante que hace que se ignoren u oculten deliberadamente ciertas problemáticas, y que se refuercen constructos mentales católicos de una moral en extremo rancia. Hay que decir que las instituciones de esta naturaleza no son las únicas que ocultan problemáticas diversas en un celo institucional pernicioso y con frecuencia soez; por el contrario, universidades públicas, tecnológicos públicos y privados, institutos, centros, todos son micro o macrocosmos donde pasa de todo y donde se oculta de todo.

Una de las problemáticas más sonadas en torno a la iglesia católica y las instituciones que pertenecen a una regla y se dedican a la educación –como los maristas, los jesuitas, los legionarios–, es la del abuso sexual. Una de las amigas me recomendó que viera la serie documental de Netflix Examen de Conciencia (2018), que aborda casos diversos de pederastia en España, y lo hizo precisamente porque el primer capítulo se centra en los maristas de ese país. La serie consta de tres capítulos y trata múltiples casos de los que una inmensa mayoría no han sido tratados por las autoridades civiles. Por supuesto, la práctica común a todos es que los victimarios suelen ser cambiados de institución para acallar el problema, pero, con la terrible consecuencia de que llevan sus actos a otras latitudes. Quizá el más sonado sea el de Marcial Maciel, fundador de los legionarios y que nunca pisó la cárcel. Yo le recomendé a ella que viera la película Obediencia Perfecta (2014), de Luis Urquiza, cinta que expone la forma en que Maciel construyó en torno suyo una especie de culto a la personalidad, en el que el abuso sexual fue la tónica. En esa cinta, hay una escena donde el fundador de los legionarios le pide a un adolescente que le ayude a liberar un “dolor” que tiene y para hacerlo, debía masturbarlo. Cuál sería mi sorpresa al escuchar los testimonios en Examen de Cociencia donde los testigos afirman haber realizado dicho “procedimiento” de alivio.

Los escándalos de pederastia presentes en instituciones relacionadas con la iglesia católica son terribles y deben ser perseguidos de manera seria por autoridades civiles en todo el orbe. Según reportó en 2010 el diario español El País a cuento del escándalo de los legionarios y su fundador “desde la disolución de los jesuitas en 1773 por Clemente XIV, forzado por los reyes de Francia, España, Portugal y de las dos Sicilias –por motivos de poder, por tanto–, la iglesia católica no se había enfrentado a un caso igual, esta vez por sucios escándalos sexuales y financieros. Benedicto XVI, él mismo acusado de no haber actuado con diligencia cuando estaba al frente de la congregación para la Doctrina de la Fe, se enfrenta al peor momento de su pontificado, sobre todo si la investigación interna confirma una culposa pasividad de Juan Pablo II por amistad personal con Maciel”. Como se ve, el problema es el poder de la institución. Primero, a nivel individual, de sacerdote o hermano a niño o niña, estudiantes o feligreses: el pederasta aprovecha su autoridad para engañar, obligar y luego para disuadir cualquier tipo de denuncia. Y si lo hacen, los niños y las familias son amenazados por la escuela o la parroquia o por gente de la congregación misma. Segundo, a nivel político, pues estas instituciones construyen relaciones de negocios y de poder en múltiples niveles con lo que son prácticamente intocables. Entonces, es preciso preguntarse ¿cuál es el papel que juega en este instante la iglesia católica en el avance de la derecha en todo el mundo? Es más, habría que preguntarse lo mismo de las otras iglesias, las de corte protestante o las vinculadas al islam o al judaísmo. Segundo, ¿qué está sucediendo en esas escuelas y universidades católicas en lo particular y religiosas en lo general?, ¿qué se enseña en ellas? No solo sucede la pederastia y el abuso sexual, sino que se construye desde hace siglos un sistema de pensamiento que infecta a los que estudian ahí. Y, por último, ¿qué papel juega el pensamiento religioso, en el ascenso actual en la cosificación de la mujer, en su discriminación y en su deshecho en claros feminicidios? ¿Cuál es su papel en las múltiples resistencias conservadoras en cuanto a admitir los derechos de homosexuales, transgénero, bisexuales y todo lo que implican? Nos queda claro que han destruido individuos y familias con sus actos de abuso sexual y pederastia, pero ¿qué tanto lo han hecho y lo siguen haciendo desde el púlpito y el poder? Es necesario el examen de conciencia al interior de la iglesia, pero es más urgente a nivel social.