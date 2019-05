Evolución y medicina

La evolución es un hecho y no solamente una teoría; pero conocerla, aceptarla, analizarla y estudiarla implica valorar lo que puede aportar en el entendimiento de la medicina y de todas las áreas del conocimiento.

Las poblaciones nos encontramos expuestas a una gran cantidad de factores de riesgo que contribuyen a la enfermedad. Hemos modificado nuestro panorama epidemiológico, con una fecundidad descontrolada, desigualdad en la distribución de la riqueza, cambios en la alimentación, transformaciones en el estilo de vida, exposición a agentes infecciosos y un largo etcétera. Esto ha dado lugar al nacimiento de la medicina evolutiva, que tiene como fundamento investigar el fenómeno biológico bajo la combinación de diversas funciones básicas de supervivencia y competencia que son: el mantenimiento, el crecimiento, la reproducción y la defensa. Esto se va dando en la medida en la que se establecen transacciones energéticas en su condición más básica, que a su vez, desde el punto de vista estadístico, pueden analizarse matemáticamente valorando interacciones ecológicas que influyen en todo el contexto. Bajo este tipo de investigación, es muy probable que se pueda conocer hasta qué grado se incrementa o disminuye la adaptación de todos los seres vivos y así se pueden llegar a conocer los beneficios y limitaciones de todas y cada una de las intervenciones en salud pública que al proponerse como opciones, pueden permitir mejorar la calidad de vida de todas las criaturas que compartimos nichos ecológicos en el planeta.

Pero esto no es sencillo y las decisiones que se aplican en el terreno de lo práctico, pueden tener resultados inesperados.

Citando un ejemplo, mujeres que en una aldea extremadamente pobre, con escasez de agua, requieren de un gasto energético particularmente inimaginable al trasladar agua por distancias kilométricas, hacen plantear como estrategia política el impulsar un acceso a fuentes hídricas que no solamente se reflejarían en un aprovechamiento de la energía, sino también en un menor índice de sufrimiento, menos tensión (estrés), mejor nutrición y menor tendencia a la enfermedad. Sin embargo, el establecimiento de instalaciones de agua potable, mejora la calidad de vida pero también se refleja en un índice mayor de fecundidad, familias con más miembros, incremento en la desnutrición infantil y agotamiento más rápido de los recursos naturales con un impacto ecológico de consecuencias inimaginables. Una visión evolutiva que pudiese aplicar estudios de impacto en todos los órdenes de la vida de cada uno de los seres vivos que establecen convivencias de carácter mutuo (incluyendo a microbios), puede condicionar mejores tomas de decisiones que se reflejen en un equilibrio que la naturaleza va estableciendo espontáneamente en tiempos más prolongados y con más sacrificios desde el punto de vista competitivo y ecológico.

Una perspectiva enfocada a conocer los fenómenos evolutivos, puede brindar una ampliación en conocimientos que se refleje satisfactoriamente en estrategias sanitarias que permitan una mejor calidad de vida y además podrá tener un impacto positivo sobre todos los seres vivos.

Curiosamente a medida que pasa el tiempo, enfoques de estudios evolutivos y biológicos se orientan cada vez más en la agricultura, pesca y ganadería; sin embargo, es notorio que este enfoque casi no se da en el ámbito médico, donde en pleno Siglo XXI, existen médicos que no valoran la evolución de Darwin como algo científicamente demostrado. Con una práctica de la medicina que se vuelve empírica y literalmente reduccionista. Prueba de esto son las administraciones de medicamentos como “pruebas terapéuticas” que si bien tienen un cierto valor, no dejan de adolecer de ése reducto de empirismo no científico.

Ahora sabemos que respondemos a estímulos ambientales de la misma forma en la que todos los seres vivos se expresan automáticamente a una adaptación inconsciente. Esto genera una especie de motor vital con la supervivencia de aquellos que tienen una mayor capacidad de adecuación y esto tiene un reflejo directo en la salud.

Indudablemente considero que una visión en la que se aplique la teoría evolutiva, puede marcar a la larga, una verdadera revolución en la medicina.