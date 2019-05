Estudio de Cholula y el Proyecto Templo Mayor, legado de Matos a 60 años de trabajo arqueológico

Cholula, Tlatelolco, Teotihuacan, Tula y Tenochtitlan han sido ciudades mesoamericanas investigadas por el arqueólogo Eduardo Matos, un personaje que ha marcado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde ha pasado 60 años, considerando que en 1959 ingresó como alumno de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en la Antigua Casa de Moneda.

El arqueólogo mexicano más reconocido a nivel internacional no siempre tuvo clara su vocación. De joven, cruzó la idea de destinar sus días a la arquitectura e incluso al tratamiento de los animales; pero un libro le cambió la vida. Desde el primer capítulo de Dioses, tumbas y sabios, del alemán C. W. Ceram, tuvo la visión de que “a medida que fuera encontrando el pasado, me iría encontrando a mí mismo”.

Su madre hizo un último intento de disuasión para que a la par de sus cursos en la ENAH, estudiara por las mañanas en la Escuela Bancaria y Comercial. No se dejó persuadir. “El mismo amigo que me había dado a leer el libro de Dioses, tumbas y sabios, Luis Alberto Vargas, médico y antropólogo muy reconocido, me dio uno de los mejores consejos: lo más probable es que te mueras de hambre, pero feliz”. Eduardo Matos confesó que, si hubiera tomado otro camino, habría sido el de la poesía, “pues siempre he admirado la soledad y vida interior del poeta”.

El año de 1978 supuso una transformación en su vida profesional. Contaba con 38 años para ese momento, 20 de ellos dedicados profesionalmente a la arqueología. En febrero de ese año acudió a un congreso en Panamá, y fue de regreso al país, cuando leyó el encabezado de un periódico nacional: “¡Gran hallazgo en el Zócalo!”, pero no le prestó mayor atención.

Ya en su casa, fue informado que Gastón García Cantú, director del INAH, le buscaba con urgencia. Hizo acto de presencia en las oficinas centrales en la calle de Córdoba, colonia Roma. Entonces, Gastón le inquirió: ¡Qué tal Eduardo!, qué bueno que está usted aquí, ¿ya estuvo en Guatemala?, a lo que él respondió que no, que había estado en Panamá. “Me refiero a la calle de Guatemala”, le volvió a decir el titular del INAH y él respondió: “¡Ah!, es que la reunión fue en Panamá, pero no, no he estado en la calle de Guatemala. ¿Pasa algo allí?”. Por fin, su colega le diría: “Ha ocurrido el hallazgo de una escultura importantísima. Por eso estamos reunidos. Pase, siéntese, porque ya van a darse los fondos para llevar a cabo todo el proyecto de excavación”.

Desde que acudió a la esquina de Argentina y Guatemala, cuando todavía permanecía allí el equipo de Salvamento Arqueológico, Matos Moctezuma se percató que el monolito de Coyolxauhqui se perfilaba “como una de las grandes manifestaciones escultóricas del arte mexica que sobrevivieron a la hecatombe de la invasión hispana”.

El Proyecto Templo Mayor (PTM) inició excavaciones el 20 de marzo de 1978. En un primer momento se consultaron las fuentes históricas y toda la documentación generada para asentar algunas ideas generales que después serían contrastadas con el dato arqueológico, según el avance de las excavaciones.

La iniciativa supuso una oportunidad inédita y tuvo el acierto de que la conservación fuera de mano con la arqueología, lo que ha permitido con el tiempo revelar información novedosa sobre los animales, minerales e incluso los materiales malacológicos ofrendados en el Huey Teocalli.

Durante cinco años de excavación en Templo Mayor, la diosa Coyolxauhqui recibió admiración y pleitesía de políticos, intelectuales y artistas, relató Eduardo Matos, quien tuvo la oportunidad de recibir en el sitio a los reyes de España, a la primer ministra británica Margaret Tatcher, al presidente estadounidense Jimmy Carter, a Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Toni Morrison (galardonados con el Nobel de Literatura), a María Félix y Jane Fonda, entre otras personalidades.

El encuentro fortuito de Coyolxauhqui motivó la creación del PTM, una aventura científica y académica que a la fecha no concluye. Eduardo Matos calcula que las publicaciones producto de la iniciativa –desde artículos hasta tesis de licenciatura, maestría y doctorado–, ascienden a mil 250, aproximadamente. Toda la información generada a partir de la exploración sistemática, ha tenido el objetivo de mostrar al mundo los vestigios del axis mundi del imperio mexica.

Matos indicó que desde hace unos años el PTM recae en las manos de Leonardo López Luján. A él cedió la dirección de esta iniciativa “porque siempre he creído que hay que dar paso a las ideas de las nuevas generaciones para el avance de la disciplina arqueológica. Concluyó al respecto que, en la arqueología como en toda ciencia, no hay verdades absolutas e inamovibles, “lo que hoy prevalece, mañana puede dejar de ser”.

El arqueólogo ha tenido cargos tan importantes como la presidencia del Consejo de Arqueología o la dirección del Museo Nacional de Antropología; sin embargo, su mayor legado es el Proyecto Templo Mayor, que ha redefinido el rostro del pueblo mexica.