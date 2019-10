La Cuarta Transformación va estigmatizar la corrupción, dice AMLO en Zacapoaxtla

Uno de los objetivos de la Cuarta Transformación es estigmatizar la corrupción, pues ese vicio, en el régimen neoliberal hasta era visto como virtud, aseveró Andrés Manuel López Obrador.

“El servidor público es eso, lo que decía Morelos, siervo de la nación. No es: ‘Voy a acumular aquí riqueza, ya tengo esta oportunidad, ya me colé’, como decían, ‘aprovecha, no seas tonto, ahora’, y hasta se veía bien, se toleraba, se llegó al extremo de decirle a los hijos: ‘Estudia, para que cuando seas grande seas como don Fulano’, un reverendo ladrón. Ahora no, ahora vamos a estigmatizar la corrupción, el corrupto va a ser señalado para que dé vergüenza. Eso se acaba, porque antes ni siquiera perdían su respetabilidad. Muy vivos, muy vivos. Ya eso se termina”, expresó.