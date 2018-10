Este domingo Puebla y Lobos se enfrentan

Este domingo a las 18:00 horas se vivirá un enfrentamiento más entre el equipo del Puebla y los Lobos de la BUAP como parte de la jornada 12 de la Liga MX.

Además del tinte especial que tiene el juego entre dos equipos de la localidad se celebra el 50 aniversario del inmueble de la colonia Maravillas: El estadio Cuauhtémoc, que un 6 de octubre de 1968 fue inaugurado para albergar parte de los Juegos Olímpicos de aquel año y con ello iniciar una vida llena de acontecimientos especiales.

También por esta razón, el 50 aniversario del Estadio Cuauhtémoc, a celebrarse este sábado 6 de octubre, durante la Jornada 12 de la Liga MX estará en juego un trofeo conmemorativo como parte de los festejos de un Recinto Histórico para el deporte nacional que, además de ser la casa de la Franja, ha sido testigo de los Juegos Olímpicos de 1968 y de dos Copas Mundiales en los años de 1970 y 1986.

Cabe destacar que dicho premio será para el vencedor de cada uno de los juegos de la Primera División Mexicana que se lleven a cabo del viernes 5, al domingo 7 de octubre, en caso de empate, será entregado al plantel visitante.

Los juegos en los que se disputará el Trofeo Conmemorativo Estadio Cuauhtémoc 50 Aniversario, serán: Santos vs Atlas, Veracruz vs Necaxa, Cruz Azul vs Monterrey, León vs Moelia, Tigres vs América, Guadalajara vs Pumas, Tijuana vs Querétaro y Toluca vs Pachuca.

La contienda que dará por concluidos los festejos del medio siglo del Fuerte de las Maravillas, será el Derby Poblano: Club Puebla vs Lobos BUAP que además para los dos equipos es de vital importancia en sus aspiraciones dentro del Apertura 2018 de la Liga MX del futbol mexicano.

El encuentro tiene al equipo de la Franja con posibilidades todavía de meterse en el último puesto para llegar a la fase final, sobre todo con un buen ánimo después de rescatar el empate ante Pumas en el último partido que disputaron los dirigidos de Enrique Meza que hasta ahora les ha costado el mantener regularidad.

En su más reciente encuentro, el equipo de la Franja consiguió un punto muy valioso, sobre todo en el sentido anímico, porque perdían 2-0 ante Pumas en menos de 13 minutos y para el cierre del juego los camoteros ya habían conseguido el empate a dos tantos en Ciudad Universitaria.

Mientras tanto Lobos parece que empieza a reaccionar en lo que ha sido un torneo muy pobre para la escuadra de Francisco Palencia que ha ligado dos triunfos, sin duda su mejor racha, ya que venció a León y después goleó al Morelia en su más reciente partido por 3 goles a 1.

Para los universitarios es muy importante seguir sumando puntos por la cuestión porcentual, donde son el último lugar hasta ahora. Recordar que si bien no hay descenso tal cual en esta temporada, el equipo que ocupe el puesto 18 en esa clasificación deberá pagar una multa, pero si fuera Lobos, por reincidir sería de 20 millones de dólares.

El Puebla femenil a completar juego

Mientras tanto la Liga MX Femenil tiene su fecha de descanso por el premundial de la CONCACAF, situación que aprovecharán el equipo de Pumas y Puebla Femenil para culminar el partido que quedó pendiente por la lluvia que se presentó en el partido que se disputaba en Cantera, en la Ciudad de México.

Ese partido correspondiente a la fecha 9 del Apertura 2018 de la Liga MX Femenil, debió ser suspendido por la Tormenta Eléctrica que se presentó en La Cantera, ahora se reanudará desde el minuto 33’ con saque de banda para la Franja y el marcador de 0-0 para ambos equipos.