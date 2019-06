Acumula José Juan Espinosa segundo inicio de procedimiento de responsabilidades por 18.7 mdp

La Comisión Inspectora del Congreso del Estado aprobó el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPDR) contra José Juan Espinosa Torres, actual diputado local, por su cuenta pública del año 2016, cuando ejercía el cargo de presidente municipal de San Pedro Cholula.

Olga Lucía Garci Crespo, presidente de la citada comisión, informó que el ex alcalde habría ocasionado un daño patrimonial que asciende a 18 millones 749 mil 205 pesos.

De esa cantidad, 15 millones de pesos corresponden a obra pública y el resto es contable.

Este es el segundo procedimiento que se le inicia al legislador. El primero corresponde al año 2015, por un monto 33 millones 60 mil 99 pesos.

En total, el monto del probable quebranto asciende a 51 millones 809 mil 304 pesos.

Garci Crespo rechazó que la decisión de los integrantes de la comisión sea un “garrote político”, toda vez que el inicio del procedimiento no solo se dio contra Espinosa Torres sino que es probable que se haga lo mismos con otros 37 alcaldes que no pusieron subsanar observaciones.

“Escuché algún dato que dijo el diputado acerca de que yo estaba diciendo muchas barbaridades en cuanto a la cuenta de 2016. No son mis datos, son los datos dela Auditoria Superior del Estado y no son nada más del municipio de San Pedro… no se está tomando como una venganza o como un garrote político, simplemente San Pedro Cholula es una cuenta más que tiene observaciones”.

Olga Lucía Garci Crespo dijo que todavía es prematuro hablar que José Juan Espinosa vaya a ser inhabilitado o cuando menos separado de la diputación local, en caso de que no se compruebe el correcto ejercicio de los recursos públicos.

Añadió que su compañero legislador está en su derecho de poder subsanar sus cuentas y también puede recurrir a varias instancias.

De hecho, consideró que no será en lo que resta de la actual legislatura cuando él termine con todos los trámites. Comentó que todavía hay cuentas públicas pendientes de los años 2010 y 2012.

Cabe referir que el inicio de procedimiento todavía deberá ser aprobado por en el pleno