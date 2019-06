Responsabiliza Espinosa a Claudia Rivera de que Morena haya perdido la elección en Puebla capital

El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, José Juan Espinosa Torres, responsabilizó al gobierno de Claudia Rivera Vivanco del resultado adverso en la capital, donde Acción Nacional ganó las elecciones a gobernador.

La postura del diputado local fue emitida a través de redes sociales, donde dijo que el hecho de que el candidato Luis Miguel Barbosa Huerta haya perdido en los municipios donde gobierna Morena es por el mal desempeño de sus autoridades.

“Si no hay buenos gobiernos, a pesar que el obradorismo en Puebla se vive desde 2006, existen resultados adversos como sucedió en la capital”, acusó de manera directa.

A pesar que Espinosa Torres fue alcalde de San Pedro Cholula, y es en el área metropolitana donde tiene su voto de poder, dijo que fue excluido de la campaña del candidato Barbosa.

Sin embargo, el legislador del Partido del Trabajo (PT), que forma parte de la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que ganó las elecciones en su distrito, el número 20, a favor del abanderado de izquierda.

Por lo que hizo un llamado a los simpatizantes lopezobradoristas a analizar los resultados de la elección, pues el triunfo se dio con apenas el 30 por ciento de la participación del padrón nominal.

“Buscar culpables no es la solución, no fui convocado para hacerme cargo de ningún municipio como sí lo hice en 2018; no nos rajamos, no pactamos ni traicionados, pero las voces que intrigan nos marginaron”, argumentó sobre su nula participación operativa.

Recalcó que su distrito electoral en Puebla lo ganó, no así sucedió en los municipios del área metropolitana.

En ese sentido, José Juan Espinosa agradeció a los jefes de colonias y votantes por el respaldo a la coalición y la candidatura de Luis Miguel Barbosa.

“Pese a los malos tratos nos mantendremos firmes, ahora el reto es recuperar la paz y la tranquilidad, la gobernabilidad y que respeto la izquierda”, se defendió.

Espinosa Torres invitó a Barbosa a trabajar en unidad, y que deje de escuchar “las burbujas” que asfixian a los gobiernos.

Asimismo, refirió que Puebla no necesita repetir modelos caducos del PAN y PRI, cuando se podría recurrir a nuevas formas de hacer política.