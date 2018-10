“Usted sigue el guion que le escribe RMV”, reclamó Espinosa al diputado Marcelo García, al acusarlo de desatar campaña de hostigamiento vs. Morena

Siga usted el guion del senador Rafael Moreno Valle, siga usted el guion de su dueño”, recriminó el diputado del PT José Juan Espinosa Torres a su homólogo del PAN Marcelo García Almaguer, en una confrontación que se dio en el Congreso de Puebla, donde Espinosa acusó a García de promover una persecución contra los diputados de Morena, el PT y el PES.

El escenario de la riña fue la sesión del Comité de Adquisiciones y dio inicio con una intervención de García en la que manifestó su inconformidad con la mesa directiva por recurrir al viejo sistema de votación consistente en el pase de lista, en vez de hacerlo a través de las tabletas electrónicas que adquirió la LVIII Legislatura.

Para quien fue director de Puebla Comunicaciones en el sexenio morenovallista, el cambio del sistema obedece a un intento de manipular la votación a favor de las iniciativas de Morena, el PT y el PES, partidos que tienen mayoría en el pleno y en comisiones.

El reproche tuvo una clara dedicatoria para Espinosa, debido a que es el presidente de la mesa directiva, es decir, el responsable de conducir las sesiones del pleno desde el 15 de septiembre pasado.

“Lo que usted no entiende es que ya no manda sobre este Poder Legislativo, lo que usted no entiende es que quienes somos mayoría en el Congreso tenemos dignidad”, respondió el diputado del PT, mientras García Almaguer le repetía una y otra vez “qué pena me das”.

Se arrebatan la palabra en confrontación cara a cara

Se trató de una confrontación verbal cara a cara, pues la mesa de madera que se interponía entre ambos legisladores salvaba una distancia de escaso metro y medio, la cual se reducía con el constante ir y venir de sus dedos índices que señalaban con énfasis el uno al otro.

“Tengo yo el uso de la palabra”, señaló Espinosa al sentirse interrumpido. “Su palabra no vale”, soltó Marcelo. “Nosotros somos mayoría”, insistió el primero; “una mayoría con un cheque en blanco es peligroso”, alegó el segundo.

Al escuchar lo del cheque en blanco, Espinosa llevó el reclamo a la burla: “Pobrecito, ¡ay!, pobrecito, es el guion que le dicta el senador Moreno Valle. Muy bien, siga usted el guion del senador Moreno Valle, siga usted el guion de su dueño, de su rey”.

En ese momento, Marcelo pidió la intervención del presidente del comité, José Miguel Trujillo de Ita, para concluir la reunión, situación que aprovechó el legislador del PES para lamentar la falta de compostura de ambos diputados y dar por terminado el encuentro.

En entrevista posterior, Espinosa acusó que los señalamientos de García en su contra obedecen a las iniciativas que ha presentado el bloque de Morena, el PT y el PES contra el grupo morenovallista, entre éstas la abrogación de la Ley Bala y derogación de la expropiación exprés, ya aprobadas por el Poder Legislativo.

Asimismo, dijo que los diputados que han defendido esos proyectos son víctimas de hostigamiento de jóvenes que acuden a las sesiones del Congreso para tomarles fotografías constantemente, incluso en situaciones personales, situación de la que responsabilizó a Marcelo García y al legislador de Nueva Alianza Jonathán Collantes Cabañas.