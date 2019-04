¿Es esencial la educación musical?

Primera parte

En relación a la reforma educativa emprendida por la Cuarta transformación he leído y escuchado, en diferentes medios, propuestas y críticas. Una propuesta interesante es la que plantea el Observatorio Filosófico de México (OFM). Eduardo Sarmiento Gutiérrez, miembro del comité directivo del OFM afirma:

“En México los gobiernos neoliberales han sido muy agresivos hacia la educación filosófica y humanística; no les interesó nada que se saliera de los parámetros economicistas y productivistas. Es, pues, la exaltación de la lógica del mercado que, a su vez, niega carta de identidad al ámbito de las humanidades, lo que caracteriza el modelo educativo del neoliberalismo. Por cierto, esta tendencia la encontramos en toda la región iberoamericana.” Entre los cambios a la constitución que plantea el OFM está la modificación del artículo tercero constitucional en su fracción quinta: “La educación que se imparta en el país deberá incluir en sus planes de estudio la promoción de valores, la filosofía y en general las disciplinas humanísticas, como el conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las lenguas originarias de nuestro país, así como la activación física, el deporte, las artes, en esencial la música, las diversas manifestaciones culturales, y el respeto al medio ambiente.”

La propuesta que hace el Ejecutivo para este artículo dice: “La educación que se imparta en el país deberá incluir en sus planes de estudio la promoción de valores, el conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las lenguas originarias de nuestro país, así como la activación física, el deporte, las artes, en esencial la música, las diversas manifestaciones culturales, y el respeto al medio ambiente.” He puesto en negritas el tema que quiero desarrollar en este artículo. Una crítica que he escuchado es justamente sobre esta frase: ¿Porqué esencialmente la música y no la pintura o cualquier otra disciplina artística? La objeción del opinador parece muy lógica a simple vista. También se inscribe, no sé si voluntariamente, dentro de la crítica panista al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que busca etiquetarlo como “un gobierno de ocurrencias”.

¿Es esencial la música en los planes de estudio educativos?, ¿Es esto una ocurrencia, es algo sin sustento? Para contestar estas preguntas en oportuno recurrir primero a la gran maestra: La historia. Si se comparara la capacidad de audición y ejecución musical de una persona promedio en el mundo contemporáneo con el medieval, ya fuera de occidente, oriente, de África o prehispánico, es posible que concluyéramos que el obscurantismo es lo que reina ahora y no en aquella época que acostumbramos etiquetar como tal. En la Edad Media quien no tocaba un instrumento musical, sabía entonar sutiles intervalos melódicos dentro de una amplia gama de escalas. Gottfried Von Strasburg en su Tristán e Isolda, publicada en el siglo XII, describe a Tristán como hombre de gran valor, un héroe en el que, además de sus hazañas con la espada, destacaba por su habilidad para tocar y afinar un sinnúmero de instrumentos de cuerda. Que decir de las refinadas escalas musicales de oriente o de la polirritmia africana que tanto ha inspirado a diferentes géneros en América, como el jazz o la música tradicional Latinoamericana. En cuanto a la música prehispánica es sabido que entre los mexicas era compleja y refinada. Los mexicas dedicaban especial atención a su enseñanza en los “cuicalli” o “casas de canto” de las que había un gran número en la gran Tenochtítlan. La gran capacidad de los mexicas para el ejercicio de la música se ilustra en esta cita de Motolinía: “E agora he sabido que en México hay maestro que sabe tañer la vihuela de arco e ya tiene hechas todas cuatro voces y en comenzaron a tañer. Bien creo yo que antes del año sepan tanto o más los indios que su maestro.” Volviendo a Europa hay que recordar que las materias fundamentales para la educación de un individuo estaban agrupadas en el Trivium: Gramática, retórica y dialéctica y en el Quadrivium: Música, aritmética, geometría y astronomía. Ya alguien tendría que haberle preguntado a las universidades de la Europa medieval. ¿Y porqué la música? ¿Porqué la ocurrencia?

En la segunda parte de este artículo me ocuparé de enumerar los beneficios del aprendizaje musical así como sus fundamentos psicopedagógicos.

*Compositor, educador y musicólogo.