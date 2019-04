¿Es esencial la educación musical?

(Segunda parte)

La música es importante para la formación del alumno por los beneficios que proporciona su aprendizaje. Escribe Gabriel Rusinek, de la Universidad Complutense de Madrid: “El aprendizaje musical es un proceso sumamente complejo, que exige el desarrollo de habilidades específicas: auditivas, de ejecución y de creación en tiempo real o diferido. A la vez, se apoya en la asimilación de contenidos –conceptos, hechos, proposiciones, sistemas teóricos— y el fomento de actitudes, propios de cada praxis musical.”

Entre las habilidades que adquiere un alumno con el aprendizaje de la música están las asociadas con el desarrollo de la motricidad fina. Muchas de las acciones que realizamos cotidianamente conllevan un complejo proceso de percepción, reflexión y respuesta motriz. Por ejemplo: atrapar al vuelo un lápiz que ha caído del escritorio antes de que toque el suelo. Éste es un acto que hemos realizado o visto realizar muchas veces. Es un movimiento, sencillo en apariencia, que en realidad pone en juego un complejo proceso de actividad neurológica. En un primer momento percibimos, a través de la vista, al lápiz cayendo o a punto de caer; acto seguido la información es transmitida al cerebro, donde es procesada; el cerebro responde con una reacción física, pone en juego nervios, tendones y músculos, para que nuestra mano atrape el objeto. Este proceso se realiza de manera vertiginosa a pesar de ser en extremo complejo. La manera en que nuestro cerebro actúa para realizar esta acción es muy diferente a la forma como funciona una computadora. En ésta, primero introducimos la información, luego el procesador de la máquina busca en una base de datos y después nos da una respuesta. Suponiendo que estuviera conectada a un robot, éste ejecutaría la acción de cachar el lápiz, sin embargo, en términos de la tecnología actual, me temo que no alcanzaría a coger el lápiz antes de que cayera al suelo. La doctora Ursula Iturrarán, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en el tema de “redes neuronales artificiales”, me explica como nuestro cerebro procesa la información. Lo hace a través, justamente, de redes neuronales. Este proceso no es serial, como el de la computadora, sino que sucede en paralelo. La información no es manejada por un solo procesador sino que cada una de las neuronas conectadas en red en cierta región del cerebro procesa la información de manera simultánea.

Examinemos ahora el caso de un niño que ha aprendido a leer algunas melodías sencillas y a ejecutarlas en un instrumento, también sencillo, como un pequeño xilófono. La actividad psicomotriz que realiza es mucho más compleja que en el ejemplo del lápiz. Para comenzar, la percepción combina aspectos visuales y auditivos y tiene que acudir a información previa que interactúa con como percibe lo que escucha y lee. Respecto a la lectura de la notación musical, la doctora en física Laura Viana, me compartió la siguiente reflexión: Un ser de otro planeta que investigara el significado de las distintas lenguas terrestres, probablemente quedaría perplejo al encontrarse frente a una partitura musical. Le costaría mucho trabajo encontrar el significado, pues no podría asociarlo con conceptos, palabras, objetos, mapas, etc. Aun cuando encontrara que las notas están relacionadas con el sonido, el sentido y la estética de éste, le resultarían algo totalmente ajeno.

En el caso que examinamos, el cerebro del niño realiza un proceso muy complejo. Generalmente se cree que el lado derecho del cerebro es el que está asociado a la actividad musical, particularmente a la emoción, mientras que la dominancia de las funciones lingüísticas se localiza en hemisferio izquierdo. Esto no es exactamente así, según explica Jean – Paul Despins en su libro La música y el cerebro: “Si se quiere admitir que la música primero se capta en su totalidad mediante los mecanismos del hemisferio derecho, en el que se activan más las fuentes de la emoción, no hay que creer, en especial que el hemisferio izquierdo es insensible a la emoción musical […] Mediante su totalidad cerebral el hombre capta tanto el lenguaje como el mensaje musical […] Todo músico formado debe cumplir un equilibrio dinámico entre potencialidades hemisféricas izquierdas y derechas.

Después de procesar la información, en el caso que estamos examinando, el niño pasa a la tercera etapa del proceso, es decir la actividad física resultante: la ejecución de la música. Dentro de las actividades de lo que se denomina motricidad fina, hay algunas llamadas bimanuales, es decir, que se requieren las dos manos para realizarlas. Entre estas actividades está la de tocar un instrumento musical. Robert Rigal en su libro Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria habla de las actividades bimanuales y señala: “Todas estas últimas actividades requieren la participación coordinada de los dos hemisferios cerebrales para que las acciones de ambas manos se compenetren y den lugar a una acción global satisfactoria. […] El control de la motricidad fina precede a menudo al de la motricidad global.” Thomas Regelzky en su libro Principios y problemas de la educación musical, explica que en el proceso cognoscitivo el alumno realiza una serie de conductas: 1 percepción, 2 comprensión, 3 análisis, 4 identifica una etiqueta a un elemento musical, 5 diferencia o contrasta, 6 compara o iguala, 7 sintetiza, 8 aplica abstractamente, 9 evalúa y juzga, 10 elabora una idea musical, 11 interpreta alternativas, 12 enfatiza o responde contemplativamente.

En la medida que avanza el alumno en el aprendizaje musical y va especializándose en la materia, los procesos neurológicos y motrices de la ejecución musical de un instrumento, ya sea el violín, el piano, etc. resultan extremadamente complejos. Hay que considerar por otra parte que todo este proceso tiene por objeto la transmisión de emociones y sentimientos. Estos aspectos, ligados a la significación de la praxis interpretativa involucran otras esferas del conocimiento humano como, la filosofía, y dentro de ella la estética y la noción de arte. Involucra también la historia, la comprensión de diferentes épocas y culturas. La acústica y la organología (como están construidos y como funcionan los instrumentos). También es importante estudiar algunos aspectos fisiológicos que están relacionados con la emisión del sonido, como la manera correcta para ejecutar tal o cual instrumento sin dañar nuestra salud, etc. En otro ámbito, la práctica musical nos enseña a socializar, a valorar el trabajo en equipo y a adquirir buenos hábitos de estudio que involucran la sistematización, la constancia y la disciplina.

*Compositor, educador y musicólogo.