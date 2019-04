Entre un “nunca”, porras y aplausos tímidos, candidatos presentaron sus propuestas en la UPAEP

En el Diálogo universitario: mi propuesta cuenta, que se realizó en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), los tres candidatos a la gubernatura de Puebla presentaron sus propuestas entre porras tímidas, aplausos medidos y hasta un “nunca”. Mientras el abanderado del PRI, Alberto Jiménez Merino fue aplaudido en una sola ocasión al mencionar el apoyo que dará a los egresados universitarios con un programa de servicio social remunerado, el candidato común del PAN–PRD–MC, Enrique Cárdenas Sánchez, fue recibido por un puñado de jóvenes simpatizantes que de vez en vez gritaron “¡Cárdenas, Cárdenas!”, gritos coronados por un último “¡Barbosa!”. Mientras que Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena–PT– PVEM) llamó a sumarse a los universitarios a su campaña, confiado en que va “a arrasar” pues va “arriba 30 puntos en las encuestas”, recibiendo por respuesta un “¡gracias!” y luego un solitario “¡nunca!”. A ello, el político de izquierda respondió que incluso el dueño de aquel “¡nunca!”, tenía derecho a disentir. “Si tú quieres nunca, pues nunca también, es tu derecho. Yo invito al que quiera participar y los nuncas (sic) también existen y los respeto”.

A lo largo de 20 minutos –que Cárdenas Sánchez apenas supo aprovechar– los aspirantes al gobierno de Puebla abordaron a cuatro temas: medio ambiente, corrupción e impunidad, desarrollo económico y seguridad, que fueron propuestos por el Comité red de universitarios para luego responder unas preguntas preestablecidas entre las que destacaba aquella que tenía que ver sobre “si defendía la vida desde su concepción”.

Al dar respuesta, Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que la salud de la mujer es fundamental, y que antes de cualquier asunto es necesario implementar en Puebla un sistema de salud efectivo, porque es ahí donde se aloja la mayor corrupción de los servicios públicos del estado. “Respetaré lo previsto en la Constitución; estaré en contra de toda discriminación. Nunca seré promotor de asuntos que dividan a la sociedad. Quédense tranquilos, seré un gobernador responsable y cuidadoso de todo lo que implica la salud pública…, tengo creencias, pero respeto a los que piensan diferente a mí”, sostuvo.

En cambio, al ser cuestionado sobre la postura de “protección a la vida desde el nacimiento”, el candidato común del PAN–PRD–MC, Enrique Cárdenas Sánchez, mencionó que él es “un creyente y un defensor de la vida y de la democracia”. Ahondó que es un tema controvertido en el que las sociedades deben involucrarse, pensar y decidir. Dijo que, en su caso, se lo deja a la representatividad de las personas. “No es para votarse ahora. Es el Poder Legislativo el que lo define. No debo imponer un punto moral y personal en ello. No está en el ejecutivo el decidir”.

El más conservador en su respuesta fue el abanderado del PRI, Alberto Jiménez Merino, quien dijo que de llegar a la gubernatura podría en marcha políticas públicas para proteger la vida desde la concepción. “Yo respeto a la vida. Cuidaremos que todas las acciones se enfoquen en respetarla. Que se hagan las discusiones y análisis correspondientes, pero mi posición es el respeto de la vida”, sostuvo.

Otra de las preguntas fue acerca de los feminicidios y las acciones que emprenderían. Jiménez Merino dijo que atenderá las 45 recomendaciones de la Secretaría de Gobernación federal sobre la alerta de violencia de género, a fin de reducir a cero los feminicidios. Agregó que se fortalecerán todas las dependencias y que su compromiso es “dar vida a esos planteamientos y fortalecer la parte integral de la seguridad con una estrategia la atención” hacia las mujeres.

En cambio, Barbosa Huerta señaló que “no podrá haber avances si existe una discriminación y una desigualdad estructural. Ello, porque si bien todos somos iguales ante la ley, en la vida real hay una desigualdad estructural. Es el machismo. Por eso en el gobierno vamos a tener que ser aliados por las mujeres”.

Por su parte, Cárdenas Sánchez –quien pidió un minuto de silencio por los feminicidios–, dijo que si bien la alerta de género ya ha sido implantada en Puebla esta no basta ni es suficiente, ya que hay que adoptar las medidas impulsadas por organismos como Naciones Unidas. Acotó que se debe de ser severos desde el inicio con asesoría a las víctimas para que se denuncie incluso el acoso verbal, a la par de que consideró que debe de reconstituirse el tejido social.

20 por ciento del gabinete será para jóvenes, promete Barbosa

Al participar en el Diálogo universitario: mi propuesta cuenta, Miguel Barbosa Huerta habló reactivar al estado en lo que llamó un desarrollo regional estratégico pensado para 19 regiones, además de devolver la paz y la seguridad centrado en la educación, la salud, la justicia y la búsqueda de la felicidad.

En el tema de las energías renovables, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que hay que apoyar lo relacionado con el medio ambiente pues no hay una secretaria del tema –la cual habrá–, y por tanto los temas no se atienden. Particularmente, afirmó que no apoya el fracking ni los proyectos de muerte que destruyen la riqueza natural, sino que cree en un equilibrio entre hombre y naturaleza.

En la transparencia acusó que el problema no son las instituciones sino quienes las dirigen, pues en sexenios pasados eran los familiares de los gobernantes los encargados. “Lo que hay que hacer es obligar a que la ley 3 de 3 sea pública. Como candidato ya hice mi declaración. Hay que sancionar al que mienta en sus declaraciones y no dejar que se declare lo que se quiera”.

En el renglón de los jóvenes, Barbosa Huerta propuso que 20 por ciento del gobierno será ocupado por jóvenes entre 19 y 29 años. Ello, señaló, porque según el Inegi en 2018 39 por ciento de los ciudadanos sin empleo pertenecía a este sector. También habló de crear la Secretaría del Trabajo para que sea la encargada de promover su contratación. “Son los empresarios quienes tienen que contratarlos, no se confundan. Ustedes hagan valer que son el presente. Participen en política y exijan”, llamó a los universitarios.

Elijan a quien mejor los represente, dice Cárdenas a los universitarios

El abanderado común del PAN–PRD–MC, Enrique Cárdenas, llamó a los jóvenes a “empoderarse” y “elegir por quien mejor los represente”, pues “está no es una elección más”. Señaló que su filosofía de gobierno pone a las personas en el centro de la atención, además de que busca la igualdad de oportunidades, inclusión e impulso al trabajo colaborativo entre sociedad y gobierno. Acotó que la prosperidad es otro de los principios de su propuesta, pues busca que los ciudadanos tengan oportunidades con la agencia de innovación y emprendimiento.

En materia de transparencia, Cárdenas señaló que su gobierno será una caja de cristal, para que todos sus actos sean visibles ante la ciudadanía. De manera particular, mencionó que no está en contra de los PPS o de las concesiones dejadas por otros gobiernos, sino que su crítica reside en que “no están bien hechas y carecen de transparencia”.

Sobre seguridad habló que es un tema primordial en su propuesta porque “donde quiera que voy no hay quien no me diga sobre ella porque abarca a todos, sin importar el nivel social”. Refirió que es algo que se tiene que resolver y que el incremento de policías deberá ir acompañado de capacitación, de una carrera policial y monitoreo estricto contra la corrupción.

El abanderado del PAN puntualizó que en materia de salud buscará que las comunidades tengan acceso. Opinó que “los hospitales que se generaron están muy bien, pero necesitamos personal”, y propuso abrir una estancia para adultos mayores para mejorar la calidad de vida del sector, y liberar de su cuidado a quienes todavía tienen vida productiva.

Propone Jiménez Merino servicio social emunerado para egresados

En el marco de Diálogo universitario: mi propuesta cuenta, el candidato del PRI Alberto Jiménez Merino propuso servicio social pagado a los universitarios para terminar con el subempleo y los trabajos mal remunerados. El único aplauso en su arenga, lo obtuvo al hablar sobre el apoyo que deben de recibir los egresados para incursionar al mercado laboral. “Hoy los universitarios están más preparados que antes. Existe un círculo vicioso de la falta de experiencia que ha provocado subempleo y falta de oportunidades”. Particularmente, destacó el programa Apuesta por el futuro de la propia UPAEP en el que se destaca la labor social de los estudiantes en su comunidad.

Al hablar sobre el tema de medio ambiente, Jiménez Merino mostró soltura al abordar este que ha sido su campo de formación e investigación como ingeniero agrónomo formado en la Universidad Autónoma de Chapingo, donde también fue rector. Entre otras cosas, habló sobre la implementación de energías alternativas, la adaptación de energía solar, y el impulso de dos sistemas de recolección de basura para estimular el reciclaje y para atender los deshechos.

En materia de transparencia acotó que coincide con ella pues se ha manejado así durante su carrera política. En ese sentido, dijo que será para la segunda quincena de mayo cuando dará a conocer a las personas que formarán parte de su gabinete, los cuales serán poblanos. En seguridad, en cambio, dijo que se necesita cubrir la media nacional de cinco policías por cada mil personas. Expuso que se revisarán los salarios, la capacitación, la homologación entre policías estatales y municipales, y equipamiento. También mencionó que habrá coordinación con la guardia nacional y los cuerpos estatales, además de que se trabajará en acelerar el castigo de delitos, reducir tiempos y corrupción, y mantener contacto ciudadano.