Entre música y danza, celebra la UAP el tradicional Concierto Navideño

La Concha Acústica, ubicada en el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria, lució llena de colores y música que sembró el ánimo y entusiasmo entre los asistentes al tradicional Concierto Navideño, galardonado con la partición de la Orquesta Sinfónica de la UAP (OSBUAP).

En representación del rector Alfonso Esparza Ortiz, el vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, Fernando Santiesteban Llaguno, agradeció la participación de la comunidad universitaria y de las familias que se dieron cita en este acto, con el cual cada año la institución celebra el inicio de la temporada decembrina a través de la música y la danza.

“Nuestra comunidad refleja con este concierto el ánimo que queremos que permee en toda la sociedad: el progreso del que somos parte y de las soluciones que requiere nuestro México, y la música es una manera más de lograr esa armonía que buscamos”, expresó.

La OSBUAP hizo gala de su destreza musical al interpretar el primer acto de la obra “El Cascanueces”, que incluyó 10 piezas: Overture; Scene: decorating the Christmas tree; March; Childrens galop; The battle, y Dance of the grand fathers, entre otras. En esta ocasión, la música se vio acompañada en una fusión perfecta con la presentación artística de la Compañía de Danza Antoinette.

Posteriormente, Erick Astorga interpretó Happy Merry Christmas para dar entrada al coro infantil de la UAP “Coccuni”. Las voces de los pequeños encendieron más el ánimo de los asistentes, quienes escucharon Mi burrito sabanero y Happy Xmas (war is over), de John Lennon.

El Coro Sinfónico de la Universidad Autónoma de Puebla realizó tres interpretaciones de villancicos navideños. Al término de su actuación la noche se iluminó con los fuegos artificiales que los asistentes disfrutaron mientras el ponche, los churros y bebidas calientes, como chocolate y café, permitieron una convivencia que antecede a una de las celebraciones más preciadas, la Navidad.