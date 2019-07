Entorno urbano y naturaleza cruzan la obra de Fernández

La contemplación del entorno urbano y la naturaleza, así como de la historia del arte latinoamericano y moderno representados en su abstracción geométrica, son los ejes temáticos de los 21 videos y videoinstalaciones, así como los 15 grabados en bajo relieve, que integran la exposición “Ecos” de la artista venezolana Magdalena Fernández (Caracas, 1964) que abrió en el Museo Amparo.

Desde este fin de semana, el vestíbulo y la terraza del recinto ubicado en la 2 Sur 708, en el Centro Histórico de Puebla, aparecen intervenidos por una de las artistas más importantes del arte actual.

En el vestíbulo, inspirada en el diseño del museo mismo dominado por planos, líneas rectas y el juego entre el blanco de los muros y las transparencias del techo, la artista realizó la monumental y a la vez sutil trama de líneas y puntos que generan un eco con este espacio y con la videoinstalación 2iPM009, que se ubica en la Galería 1.

En la terraza, en cambio, la creadora formada Artes gráficas en la Universidad de Boston, EU, concibió una instalación de espejos en la estructura rectilínea del piso de madera, incorporando el reflejo de los visitantes, la luz, la arquitectura y el cielo de Puebla.

Ambas piezas fueron hechas de manera ex professo para el Museo Amparo, tras el paso de la exhibición en el Museo de Arte Carrillo Gil, el recinto coorganizador de la muestra curada por Carlos Palacios.

Dicha muestra, precisó Magdalena Fernández, habla de dos ecos: la naturaleza y la historia, elementos que “al principio de mi trabajo no eran obvias, pero poco a poco me he preocupado por esa marcar esa idea, porque el arte contemporáneo es un poco de eso. En este caso las referencias tienen su homenaje a veces obvio, otras no tanto, pero siempre a través de un diálogo que se genera entre las piezas y el espectador”.

La artista es considerada una de las creadoras más relevantes de la escena del arte latinoamericano actual, cuyas obras están basadas en el video, la instalación, la escultura y el grabado, piezas que generalmente busca que tengan interacción con el público cuando son estructurales, para que se adentren en ellas y con su movimiento el montaje se transforme.

En el caso de “Ecos”, la exposición integra una serie de obras creadas desde hace 20 años, que han definido uno de los ejes de la producción artística de la creadora hasta el presente, dentro de una cronología que presenta la historia íntima de su arte.

Tener formación académica en matemáticas y diseño gráfico ha permitido a Magdalena Fernández expresarse más fácilmente a través del arte al utilizar el lenguaje abstracto. No obstante, indica que su “intención se avoca a problemas de percepción, más a lo contemplativo de lo cotidiano, pero trato de hablar de cosas que me emocionan, de un pequeño gesto, movimiento o sonido y la manera más fácil para mi es la abstracción y los referentes históricos”.

Cada una de las piezas que integran la exposición a decir de la artista tienen su propia potencia, su lenguaje y sus facilidades: “Justamente es lo que aprovecho, por un lado, el video me facilita el tema de tener conexión inmediata por el sonido y por el otro lado lo material da la posibilidad de tocar, de sentir y apreciar de diferente manera geometrías sutiles que parten del movimiento y la inestabilidad”.

La exposición “Ecos” se integra, entre otras piezas, por una videoinstalación basada en Muelle y océano de Piet Mondrian; las series Video apuntes, que evoca piezas de artistas paradigmáticos; Geometría móvil, compuesta por calcografías en las que experimenta con el movimiento bidimensional.

Asimismo, se muestra Homenaje a Jesús Soto, una instalación hecha ex profeso, integrada por múltiples barras de aluminio con las que el público pude interactuar, dedicada al artista venezolano representante del arte cinético.

Destaca que la artista visitó el Museo Amparo cuando se presentaba la exposición Rodrigo Moya. México, de la cual una de sus piezas inspiró un tríptico de video que aborda la crisis política de Venezuela a través del cuerpo, el pan, el agua y la luz.

De naturaleza participativa un grupo de personas realizó una sutil coreografía con panes, velas y agua siguiendo un patrón geométrico haciendo alusión a las carencias de los últimos años en Venezuela. Esta obra está vinculada al paisaje sonoro del díptico compuesto por las obras 1pmSO11 y 1pmS015, que incluye el ruido de los cacerolazos de las protestas ciudadanas en este país durante estos últimos años.

La exposición “Ecos” estará presente hasta el 3 de enero del próximo año 2020.