Enrique Cárdenas Sánchez se muestra evasivo al hablar de la administración de Rafael Moreno Valle

Enrique Cárdenas Sánchez (ECS), candidato común del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de Puebla, aseguró que no cree en el “borrón y cuenta nueva” que promueve el lopezobradorismo, por lo que se pronunció a favor de transparentar los contratos de deuda, obra pública y servicios que se firmaron durante la administración estatal albiazul de Rafael Moreno Valle.

Así lo señaló en una entrevista que concedió al programa “Aquí Vamos” de La Jornada de Oriente (JO), en la que adoptó una postura evasiva a la hora de opinar sobre los resultados de ese gobierno, ya que dio respuesta después de que este medio de comunicación insistió en el tema en tres ocasiones.

Además, matizó sus comentarios hacia la gestión morenovallista, al señalar que la opacidad en la contratación de obra pública se ha registrado en los gobiernos de “políticos de otros partidos”.

Enrique Cárdenas indicó que el Museo Internacional del Barroco (MIB) es una de las obras de Moreno Valle cuyo contrato debe abrirse al escrutinio público, por el costo tan elevado del mismo y la opacidad con la que se ha manejado.

Asimismo, aseguró que ese gobierno heredó al estado de Puebla una “deuda oculta” que necesita transparentarse.

JO –¿No es un poco incongruente que usted siendo crítico del morenovallismo ahora sea postulado por el Partido Acción Nacional, que era la fuerza base de Rafael Moreno Valle Rosas?

ECS –Yo creo que vale la pena distinguir lo que es el partido y lo que era el gobierno (de Moreno Valle) y algunos temas de gobierno, ni siquiera eran todas las cosas de ese gobierno, pero ciertamente sí critiqué y crítico el endeudamiento sin haber pasado por el Congreso. A mi modo de ver tenemos leyes inconstitucionales en el estado, sigo pensando lo mismo, y el Congreso debe de revisarlo (…) se tiene que transparentar eso y todo lo que pasa ahora, en los gobiernos estatal, municipales.

JO –¿Usted sería partidario de que hay que abrir las cuentas públicas de Moreno Valle y revisar posibles actos de corrupción, si existe realmente esa deuda pública oculta?

ECS –Sí la hay, claro. Lo que yo te diría es que se tiene que cambiar la ley, se debería de revisar las cosas que hay que revisar y no estoy hablando de la cuenta pública necesariamente, sino someter al escrutinio público todos los contratos que haya, ojala así lo hiciera también el gobierno federal y los gobiernos estatales de todos lados. Algo en lo que tampoco estoy de acuerdo con el gobierno federal es en el borrón y cuenta nueva, porque a ti y a mí nos robaron dinero en el sexenio pasado y eso no prescribe con el cambio de sexenio, no está bien y no se vale porque hay un pacto de impunidad.