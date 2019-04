Enrique Cárdenas reconoció en Tehuacán tener grandes coincidencias con AMLO

Tehuacán. Poner a la ciudadanía en el centro de la acción pública prometió en Tehuacán, Enrique Cárdenas Sánchez, candidato a la gubernatura del estado por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), quien además aceptó tener coincidencias importantes con la ideología de Andrés Manuel López Obrador.

Ante el grupo de panistas que le siguieron en sus actividades por Tehuacán, dijo que esas grandes coincidencias con el presidente de la república son las referentes a la lucha contra la corrupción, contra la pobreza, contra la impunidad, la desigualdad y la marginación, aspectos sobre los cuales dijo que no tiene objeción ante el trabajo que lleva a cabo AMLO.

Por lo anterior hizo saber que su propuesta al gobierno del estado no implica un divorcio total de los programas y proyectos federales sino un trabajo coordinado para aprovechar al máximo todos los proyectos de la Federación y adecuarlos a cada región a fin de tener un beneficio para Puebla.

Cárdenas también habló de la relación que ofrece con el Congreso del estado que tiene una mayoría morenista; sobre ello mostró su confianza en que podrá convencer a los diputados de que su intención es trabajar por el bien de Puebla, por lo tanto dijo estar seguro de que al ser esa la misma meta de los legisladores tiene toda la seguridad de que harán equipo para sacar adelante a la entidad.

Pero resaltó que no todo es coincidencias; también reconoció tener diferencias ideológicas importantes con López Obrador y su partido: “Yo sí creo en la reforma energética, en la educativa, quizá hay que hacerle algunos ajustes, en la de telecomunicaciones”.

El abanderado aseveró que no está de acuerdo con el uso de los recursos públicos para el acarreo de gente a los actos masivos de campaña, por lo tanto adelantó que no pretende efectuar esa clase de movilizaciones, aunque no descartó llevar a cabo el cierre de sus actividades de proselitismo con una concentración fuerte, sin embargo dijo que solo lanzaría la invitación para que asista quien quiera.

Se pronunció en contra de la militarización del país, por lo cual explicó que está decidido a hacer un trabajo muy fuerte en materia de seguridad pública, por ser la principal de preocupación de los poblanos, de modo que se comprometió a entrar de lleno al combate contra la delincuencia que se hace presente en todas las regiones de la entidad.

En ese sentido propone crear una policía sólida a nivel estatal, solo de ese modo, dijo, será posible impedir que los militares hagan el trabajo que le toca desempeñar al estado con corporaciones bien capacitadas e incorruptibles para que la ciudadanía tenga confianza en esas instituciones, “para que la gente abrace el proyecto”.

Cuestionado sobre su candidatura al lado de partidos políticos, justificó esta al señalar que por la vía independiente es prácticamente imposible lograrlo, al tiempo de resaltar que es también una muestra de la apertura de las instituciones partidistas hacia la sociedad, lo cual demuestra que existe una cohesión en busca de proyectos ciudadanos.

En la lucha por la gubernatura, añadió, no solamente cuenta con la simpatía de militantes de los tres partidos políticos que lo impulsan sino también de miembros de la sociedad civil que le apoyaron desde que buscó la candidatura independiente.

La diferencia, dijo, entre él y sus contrincantes es la trayectoria que tienen, por lo que llamó a la población a comparar ese aspecto de los tres candidatos para convencerse de que representa la mejor opción para dirigir el destino del estado.

Enrique Cárdenas manifestó que las preferencias electorales ya comenzaron a moverse, a pocos días del arranque de las campañas. En ese sentido mencionó que la semana pasada las encuestas colocaban al candidato de Juntos Haremos Historia, con una ventaja abrumadora de 20 puntos, pero actualmente los números se redujeron.

A decir de Cárdenas Sánchez, las recientes encuestas de las que tiene conocimiento ya solo registran una diferencia de seis puntos, colocándolo a él en el segundo lugar, lo cual interpreta como una señal clara de que está convenciendo a la gente, por lo que se siente seguro de que ganará la elección.