En materia de seguridad no podríamos estar peor, reconoció el gobernador del estado en Tehuacán

Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, reconoció que en materia de seguridad pública la entidad se encuentra muy mal, por lo que adelantó que aplicará un proyecto contundente con los ayuntamientos que deberán tener mandos militares en sus corporaciones para que se trabaje de forma coordinada pues dijo que dará una lucha frontal a la delincuencia en cada una de sus modalidades.

Habrá, aseguró, una estrategia de seguridad pública que pronto presentará a los poblanos porque se trata de enderezar el camino porque “no podríamos estar peor”, por lo tanto Barbosa Huerta aseveró que no suplantará a las policías municipales, pero sí reforzará el trabajo con acciones contundentes que engloben a todos los ayuntamientos.

Para esta visita se hizo acompañar del coordinador de la Guardia Nacional en el estado, Pedro Almazán Cervantes, corporación con la cual expuso que habrá total colaboración para poner fin a la delincuencia organizada que se ha empoderado en diferentes puntos de la entidad, por lo cual adelantó que el problema de inseguridad lo atacará desde diferentes frentes.

El mandatario resaltó que hay un déficit importante de policías estatales, ya que solo hay 0.42 por ciento de elementos por cada mil habitantes, faltan 8 mil 890 para cubrir la cifra mínima. Existen solo 45 patrullas por cada 100 mil pobladores cuando lo ideal es que se cuenta con 135.

Ante esos números adelantó que en breve adquirirá mil patrullas más, además de armamento para equipar a los elementos de la Policía Estatal a quienes también se les brindará capacitación para que puedan desempeñar su trabajo con la certeza que se requiere ante la ola de inseguridad que se vive en el territorio poblano.

Sin embargo aclaró que no solamente será con presencia policiaca como hará frente a la delincuencia, también lo hará desde el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado que ha perdido un alto porcentaje de personal; en ese sentido informó que de los 249 agentes ministeriales que había hace 5 años, actualmente solo se cuenta con 136; de los 300 jueces que se tenían la cantidad se redujo casi a la mitad, aspecto que prometió resolver para una adecuada administración de la justicia.

“El responsable de la seguridad en el estado se llama Miguel Barbosa y no voy a dejar de enfrentar la delincuencia, voy a tomar las decisiones que sean necesarias”, advirtió desde esta ciudad y agregó que “le vamos a pegar al crimen no nos van a vencer, no nos van a intimidar; si quieren medir fuerzas les vamos a ganar”.