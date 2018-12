En las horas más oscuras

Venid a mí, espíritus que servís a

propósitos de muerte, quitadme la

ternura y llenadme de los pies a la cabeza de la más ciega crueldad.

William Shakespeare “Macbeth”

Basta acceder a las redes sociales, para encontrar los comentarios más insensibles y execrables. La ruindad y la mezquindad no distinguen filiaciones ni fobias y abonan a un clima indeseable. El panorama luce inusitadamente confuso y por ello, demanda unidad antes que ahondar las suspicacias y divisiones que arrastramos desde un proceso electoral en extremo complejo.La tragedia ocurrida en Puebla y que le costó la vida a Martha érika Alonso, primera gobernadora constitucional del Estado, a Rafael Moreno Valle, ex gobernador y líder de la fracción panista en el Senado, y a sus acompañantes, ha empañado el destino político y afectado el tejido social de nuestra entidad y el país incluso.

Duele leer cómo la infatigable estupidez humana es capaz de construir semejantes discursos de odio, que lo único que hacen es separar a los vecinos, los amigos y las familias, en facciones tan enojadas como temerosas del porvenir. Me parece lamentable que algunos personajes rastreros, apeados de la vida política tras sus lastimosos resultados, reaparezcan ahora para aprovecharse de las circunstancias, hacerse pasar por dolientes y lanzar peroratas sin sentido, con el fin de ofrecer sus lealtades al mejor postor. Ellos saben a quienes me refiero.

Por supuesto, este tipo de sucesos deja en la orfandad política a mujeres y hombres buenos, dedicados a trabajar y hacer el bien, sin distingos ni fanatismos. A ellas y ellos un abrazo solidario.

Sin embargo, no puedo dejar de señalar a quienes desde el anonimato solo buscan generar turbulencia a fin de no perder sus privilegios y tratar de suplantar a los caídos. De buena fuente sé que un ex senador ya anda ofreciendo sus servicios y supuestas conexiones políticas, para ser el candidato de una coalición PAN–PRI. Javier Lozano Alarcón, el más desafecto de todos los mexicanos. Triste y lamentable, pero más triste y lamentable es que siquiera le presten atención.

Hago un llamado a la cordura a propios y extraños. Este tipo de sucesos no pueden volverse más dolorosos de lo que ya son, al ser utilizados para incitar el odio, la intolerancia y la separación entre los mexicanos. Recordemos al igual que Macbeth que es menor un peligro real que un horror imaginario. Hagamos oídos sordos a las mentiras y las especulaciones. Pongamos todos de nuestra parte para que ante la inesperada adversidad, no se enrarezca aún más el ambiente ni se repitan los gestos deshonrosos dirigidos a la Secretaría de Gobernación, que mancharon su presencia en la ceremonia luctuosa, a la cual acudió no a título personal sino con la representación del gobierno federal. Ni la gobernadora ni el senador eran partidarios de este tipo de manifestaciones. Evitemos caer en provocaciones y asumamos los retos en puerta.

Todo habrá de llegar en su momento. Martha érika y Rafael tuvieron el suyo y hoy han ganado un lugar en la historia, sin lisonja ni regateo. Quienes pretendan lucrar con su memoria, merecen el repudio de una sociedad consternada, que solo desea sanar sus heridas y ponerse a trabajar por el bien de Puebla, dentro del marco de la legalidad y la cordura.