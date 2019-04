Electores zombis

“La humanidad, las grandes masas de los países periféricos y centrales, comienza

a tomar conciencia de que la democracia representativa y los organismos internacionales

no son dignos de confianza por el alto grado de corrupción de sus burocracias”.

Enrique Dussel

De nuevo, hay elecciones en Puebla. Ahora corresponde a la elección de gobernador. Ante esa realidad a la que se enfrentan los ciudadanos, muchos de ellos nuevamente serán sujetos a invitaciones de mítines, reuniones, desayunos, comidas, conferencias, y unos más (la mayoría) no seremos invitados a ninguna de esas cosas, pasaremos desapercibidos para los políticos, candidatos, etcétera. Por ende, a esa gran masa de la ciudadanía le corresponderá decidir por sí misma por cuál de los candidatos votar; y, por ello, resultará muy importante, para no sentirse zombis del sistema, es decir, personas sin alma, conocer cuáles son las propuestas de todos los candidatos. Así, la primera pregunta es: ¿cuentan con propuestas?

En México y en el mundo se ha optado por polarizar siempre las cosas: los buenos y los malos, los de aquí y los de allá, los ricos y los pobres, los empleados del Estado y los otros, las políticas públicas de izquierda y de derecha, etcétera. Sin embargo, en el caso de estas últimas, habría que considerar, en primer lugar, si todavía subsisten, pues –a decir de la gran mayoría de los estudiosos sobre ese tema– ya no es así (Innerarity, Daniel, Un mundo de todos y de nadie, Barcelona: Editorial Paidós, 2013); en segundo lugar, en las ciudades de México y, desde luego, en las poblaciones del estado de Puebla, habría que analizar si son aplicables esas posiciones antagónicas entre la derecha que pretende proteger derechos de libertad y la izquierda que pretende proteger derechos de igualdad; pues, lo cierto es que si se analiza la historia de México, se puede bien determinar que, por lo menos hasta antes de la década de los 80 del siglo XXI, era muy difícil poder encasillar a las políticas del país en alguna de ellas. Posiblemente, lo que sucede en los países de América Latina es que esa polarización entre izquierda y derecha no es del todo aplicable; por lo cual observamos tantas contradicciones entre las propuestas de los candidatos a algún cargo público y se dificulta conocer qué tipo de políticas dirigirá; y sucede que, al iniciar su cargo el que haya resultado ganador, no hace lo que se había propuesto, tal y como ha ocurrido desde los tiempos de Francisco I. Madero, que, a pesar de sus buenos propósitos, no cumplió con lo establecido en el Plan de San Luis y provocó que se incendiara el país por más del tiempo del debido, ya que los campesinos del sur y las poblaciones del norte del país se sublevaron sobre ese ausencia de cumplimiento de sus promesas en el plan antireeleccionista.

Así, uno de los grandes problemas en la actualidad, en los tiempos de elecciones, principalmente, es conocer cuál es la posición de los candidatos entre esas políticas de derecha e izquierda, pues muchas de las ocasiones no se puede vislumbrar la diferencia entre ellos. Por eso, los ciudadanos votan por ocurrencia, incluso, por el que da lástima o por alguna otra razón absurda.

Y es que en el fondo del asunto, el problema que se presenta, mayormente, es la apreciación que tiene la población de no ser representada por los candidatos. Por ello, ante esa ausencia de representación, el voto resulta indiferente e, incluso, provoca el abstencionismo; y esa falta de representación es un problema generalizado en el mundo: el sistema de la democracia representativa está caducando. En voz de Enrique Dussel: “Si la representación se está corrompiendo en todos los países en este momento; si los gobiernos vegetan en la impunidad, es porque el pueblo no tiene instituciones participativas de fiscalización (…). Los representantes construyen mafias fetichizadas que no rinden cuentas sino a sí mismos, y por eso se corrompen en la impunidad” (Carta a los indignados, México: La Jornada Ediciones, 2011). Pues, esa democracia no participativa y meramente representativa es la que provoca que los electores, los ciudadanos que no acuden a ningún evento político sean simples zombis. Ahora bien, cabría la posibilidad de preguntarse si, en estas actuales democracias representativas, esto es parte de su objetivo.