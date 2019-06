El Tri juega al gato y al ratón

Con una leve excepción, pues aunque México fue superior a Canadá, contó con la fortuna de anotar en los momentos adecuados: cuando más trabado estaba el partido (Alvarado, 40’), al empezar el segundo tiempo (penalti de Guardado, 54’) e inmediatamente después de que el poblano Cavallini descontara para los de la hoja de arce (de nuevo Guardado, tras gran jugada de Antuna, 77’). Al final un 3–1 algo engañoso, si atendemos a la empeñosa labor de la Selección llegada del frío, que en diversos pasajes llegó a nivelar la contienda e incluso a dominarla. Equipo limitado el canadiense pero limpiamente luchador. Y desde la grada –o frente a la telepantalla– eso siempre se agradece.

Pero lo que realmente interesa es el desempeño del Tri. ¿Hay o no hay equipo? Ya es parte de la respuesta que Andrés Guardado tuviera que erigirse en goleador, coronado una actuación muy destacada tanto en lo estrictamente futbolístico como en su papel de capitán e inspirador del resto de la tropa. Raúl Jiménez, sin gol, se batió sin miramientos contra una defensa roquiza, más en función de pivote que de “9”. Y atrás, aunque Ochoa atajó todo lo atajable y dirigió con autoridad a los suyos, se apreciaron grietas por insuficiencias técnicas o excesos de confianza. Lo de Araujo y su pérdida de balón en el gol canadiense es imperdonable, a veces los laterales no aparecieron a tiempo, y hubo una escapada solitaria de Cavallini en que dejó atrás a Reyes con enorme facilidad y no terminó en gol porque Ochoa hizo valer su veteranía y le cerró el ángulo con maestría. Total, que a pesar del meritorio esfuerzo de Guardado, los goleadores no aparecen, la zaga acusa descoordinaciones y el déficit en la zona de creación sigue vigente.

De cualquier forma, Canadá fue un buen sinodal, lo que de ninguna manera podía esperarse de Cuba y Martinica. Lo que ahora viene –la eliminación directa– nos mostrará la verdadera estatura del equipo del Tata Martino.

Panorama. Dentro de la pobreza futbolística imperante –Manuel Seyde llamaba a la Concacaf la zona del balón cuadrado– despuntan como candidatos a la ronda de cuartos de final México (6 puntos) y Canadá (3) en el Grupo A; Costa Rica y Haití en el GB (ambos con 6 y ya calificados), Jamaica y El Salvador en el G–C (el más peleado, porque sus 4 unidades están expuestos a la amenaza de Curazao (3), mientras Honduras quedó eliminada tras perder dos veces al hilo), y el G–D es todo de Estados Unidos y Panamá.

Argentina, en el hoyo. Tras el 1–1 con Paraguay –que no fue derrota porque Armani le detuvo a Derlis González el penalti aquel–, arreciaron las críticas contra la albiceleste, que efectivamente juega a nada y hace agua por todos lados. Todo muy justo y cierto –los desaciertos tácticos y los paquidérmicos reflejos del DT, la mediocridad general de los jugadores, el ausencia de juego de conjunto…– excepto el empeño de la prensa de allá por cargarle todas las culpas a Lionel Messi, que hace lo que puede desde su carácter tímido y su físico pequeño, en oposición a un talento inmenso, huérfano de eco y apoyo.

Y es que, sin Messi en el campo, esta Argentina sería una especie de Haití. Ahora, para calificar tendrían que combinarse su resultado ante Catar con el de Colombia–Paraguay.

Brasil, ¿suerte de campeón? Si Argentina vive al borde del abismo, la Selección anfitriona se mueve dentro de límites bastante estrechos. No se sabe qué pasaría con el equipo si Tite pudiera disponer de Neymar, pero privado de su astro más refulgente, este canarinho volaba bajo hasta que apareció Perú, con su obsequioso arquero y su falta de carácter, de ahí el 5–0 del sábado en Sao Paulo. Antes, el local se había visto mal con Bolivia y peor ante Venezuela (00), que para sorpresa de todo mundo calificó segundo de grupo luego de gozar de la anulación, vía VAR, de nada más cinco goles en contra, y de derrotar 3–1 a los bolivianos, demostrando que no sólo cuenta con una defensiva especializada en provocar fueras de juego milimétricos sino que además integra un conjunto estimable.

Desde luego, a Brasil no le faltan buenos futbolistas pero sí aquellos ases inconfundibles, capaces de desnivelar un partido con cuatro genialidades. Ahora todo es lucha, sudor y fatiga. Y muy poco queda de aquella estética legendaria de los Pelé, Didí, Gerson, Tostao, Rivelino, Zico, Sócrates, Romario… Una comparación que ni siquiera el engreído Neymar resiste. De los de ahora, la revelación se llama Everton, un pequeño y desconocido puntero zurdo con asomos de la vieja magia: el sábado hizo lo que quiso con Advíncula y marcó un gol desde lejos rematando raso y a la base del primer palo, si bien Gallese, el bipolar guardameta peruano, colaboró lo suyo. A cambio de dos sonoros regalos, acabaría desviando virtuosamente un penalti de Jesús Gabriel que hubiera sido el 6–0.

El partido de la semana. Sin titubeos, Uruguay–Japón. La celeste se había estrenado maltratando feamente a Ecuador (4–0), y a los nipones Chile los saludó con otro 4–0 apabullante. Pero, ya se sabe, el futbol se ríe de las ecuaciones simplistas. Y el miércoles, Porto Alegre disfrutó de un espectáculo sensacional. Uno de esos partidos de ida y vuelta que son el gozo del aficionado y colocan al futbol en la gloria.

Ni Japón fue el cuadrito ingenuo del día del debut ni Uruguay la ruda celeste que se mete atrás y a ver quién pasa. Todo resultó abierto y limpio, sabrosa mezcla de arte y esfuerzo. Futbol en estado puro. Y dentro de ese alegre tributo a la alegría, qué demostración de audacia y valentía del juvenil once asiático, que por dos veces se adelantó merecidamente en el marcador (Miyoshi, 21’ y 59’, golazo sin ángulo el primero y de oportunismo nato el segundo, aun con la indudable colaboración del meta Muslera en ambos), y debió contar con un penalti a favor que los jueces le negaron en una incursión más del gran Kojï Miyoshi, malamente interceptada por Giménez.

Pero los uruguayos no flojearon en ningún momento. Ya en el arranque, Suárez a punto estuvo de sorprender desde la media cancha a Kawashima –ágil y valeroso arquero–, y otro par tuvo a su alcance el mismo Luis, al cabecear fuerte pero a las manos del meta en la consumación de una de las jugadas estelares del encuentro, llevada a gran velocidad desde el fondo por Nández y Cavani en paredes largas (12’), al estrellar en el larguero otro cabezazo (79’) y al convertir un penal de VAR por violento tapón de Ueda sobre Cavani (32’). Por su parte, el “9” del PSG había estrellado en la cruceta un soberbio derechazo desde fuera del área (35’) y con su sabia movilidad fue fundamental para el buen juego de los celestes, que tras el 2–2 sellado por Giménez (66’) terminaron arrinconando a los nipones sin conseguir doblegarlos, y siempre a riesgo de sus veloces contragolpes.

Ahora, la celeste tendría que vencer a Chile (4–0 a Japón y 2–1 a Ecuador) para quedar primera de grupo. Porque el empate les vale a los chilenos para amarrar el liderato.

Mundial femenil. No lo transmiten las televisoras dedicadas en cambio a abrumarnos con fruslerías, pero en Francia están ocurriendo cosas interesantes. Se evidencia, por ejemplo, que la superioridad física es entre las chicas un factor decisivo, razón por la cual las escuadras con un alto componente caucásico –con puntuales incrustaciones de negritud– son casi imposibles de vencer por latinas y asiáticas, de jugadoras habilidosas pero más bajitas, menos fornidas y fácilmente superables en los piques.

Y ahí están las tablas finales de la ronda de grupos para demostrarlo, con Francia y Noruega calificadas en el G–A (Nigeria y Sudcorea eliminadas), Alemania y España en el B (adiós China y Sudáfrica), Italia y Australia en el C (en detrimento de Brasil y Jamaica), Holanda y Canadá en el D (fuera Camerún y Nueva Zelandia), y EU y Suecia en el F (ni cosquillas les hicieron Chile y Tailandia); la única contradicción aparente se dio en el G–D, donde Japón se coló detrás de Inglaterra y en perjuicio de Argentina y Escocia.

Europeo Sub 21. Se juega en Italia y ofrece una perspectiva a futuro siempre valedera, por más que esta vez desnivele el torneo la indebida participación de las Sub 23 de Bélgica y Francia, mejor esta que aquella, que ya quedó eliminada. Aunque el mayor interés del torneo reside en que calificará a sus cuatro semifinalistas para la Olimpiada Tokio 2020, ha deparado buenos partidos. Y si en el primero, Italia derrotó 3–1 a los españoles, a la larga estos terminarían líderes de grupo debido a que Polonia, muy inferior en el papel, les hizo la trastada a los de casa (0–1), antes de caer estrepitosamente ante la Roja (50).

Asusta Alemania, que robó su grupo vapuleando en fila a daneses, serbios y austriacos. Y ha sorprendió muy gratamente Rumania, que domina el suyo con autoridad y se deshizo 4–2 de Inglaterra en el partido más emotivo en lo que va de torneo.