El tejido social está podrido; los programas sociales solo serán para quien realmente los necesite: Abdala

El próximo coordinador estatal en Puebla de los programas federales del gobierno de la federal, Rodrigo Abdalá Dartigues, sostuvo que se darán apoyos de programas sociales únicamente a la gente que lo necesite y no a los “amigos o familiares” de quienes los manejan, con lo cual lograrán restituir el tejido social que se encuentra “podrido”.

Durante reunión el pasado viernes con integrantes del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), aseguró que una de las principales acciones que se realizan desde el área a su cargo es la revisión detallada de los integrantes de los padrones de beneficiarios.

Agregó que los problemas de inseguridad que se viven en la mayor parte del territorio nacional se podrán erradicar una vez que se empiece a generar riqueza, a través de los empleos que promoverá el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“Este tipo de acciones tienen como objetivo final, como conclusión, restablecer el tejido social que está completamente podrido y que se ha traducido en un clima de inseguridad. Les voy a poner un ejemplo, me he topado con diferentes casos, uno de ellos me conmovió y fue el de un señor que me confesó que dos meses atrás había fallecido su hija por no tener mil 600 pesos para una medicina y 700 pesos para poderla llevar a la cabecera municipal más cercana ¿a dónde estamos orillando a ese padre de familia?”.